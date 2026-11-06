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Christian Domínguez lanza desgarrador mensaje tras repentina muerte de integrante de su grupo: “Se le ha llorado mucho”

Christian Domínguez rompió su silencio tras el fallecimiento del joven director musical de Puro Sentimiento, cuya partida ha enlutado la cumbia peruana.

Christian Domínguez se pronunció tras la muerte de Samir Collantes, director de Puro Sentimiento. Foto: Composición LR/Instagram.
Christian Domínguez se pronunció tras la muerte de Samir Collantes, director de Puro Sentimiento. Foto: Composición LR/Instagram.
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La repentina muerte de Samir Collantes, director musical y tecladista de Puro Sentimiento, enlutó a la cumbia peruana el viernes 6 de noviembre. El líder de esa agrupación, Christian Domínguez, decidió pronunciarse y expresó el profundo dolor que atraviesan sus integrantes tras la pérdida de su compañero.

El también conductor de televisión reconoció que la noticia los dejó completamente impactados, especialmente porque el músico era joven y tenía un gran talento: "Se le ha llorado mucho", señaló el esposo de Karla Tarazona a través de sus historias en Instagram desde el set de 'América Hoy'.

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Christian Domínguez expone su dolor ante la muerte de integrante de su grupo

Pese al difícil momento, Christian Domínguez aseguró en su mensaje que deben continuar con sus actividades, aunque confesó que no pudieron dormir tras conocer la pérdida de su amigo Samir Collantes. El líder de La Gran Orquesta y Puro Sentimiento compartió también una reflexión sobre el fallecimiento.

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"De verdad ha sido una noticia que nos ha dejado helados, nos impactó a todos. Era muy joven, talentosísimo. Se le ha llorado mucho, pero también se entiende que por algo Dios se lo lleva para que toque con él y produzca sus canciones, ya que era un gran productor. Tenía mucho talento. Pero bueno, no se ha dormido casi nada, pero esperemos que este viernes sea menos doloroso que el último jueves y seguimos trabajando, a darle con todo", expresó el cantante.

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Samir Collantes, director musical de Puro Sentimiento, falleció. Foto: Instagram.

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Muere Samir Collantes, integrante de Puro Sentimiento

El viernes 6 de noviembre, las redes sociales de Puro Sentimiento y La Gran Orquesta Internacional, ambos grupos de Christian Domínguez, anunciaron el fallecimiento de Samir Collantes, director musical y tecladista.

En el comunicado lamentaron la sensible pérdida que se dio de manera repentina, pero no detallaron las causas de su muerte. "Hoy no solo perdemos a un extraordinario músico, perdemos a un hermano", escribieron.

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