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Gisela Valcárcel confiesa que estaría con un hombre menor que ella, pero revela condiciones: "Ya no estás para ser madre de nadie"

La popular conductora Gisela Valcárcel, quien lleva casi 20 años soltera, no descartó iniciar romance con un hombre más joven. Sin embargo, dejó claro que no busca cualquier tipo de vínculo.

La reconocida presentadora Gisela Valcárcel tiene 63 años de edad.
La reconocida presentadora Gisela Valcárcel tiene 63 años de edad. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
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Gisela Valcárcel volvió a hablar de un tema que pocas veces aborda en público: su vida sentimental. La conductora aseguró que no se cierra a la posibilidad de iniciar una nueva relación y sorprendió al admitir que incluso podría enamorarse de un hombre menor que ella.

Sin embargo, la popular ‘Señito’ dejó claro que, a estas alturas de su vida, no busca cualquier tipo de vínculo. Durante una reciente conversación en el podcast ‘Imperfectas’, explicó cuáles son las características que considera indispensables en una futura pareja y por qué la reciprocidad se ha convertido en una condición irrenunciable.

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Gisela Valcárcel no descarta iniciar relación con un hombre menor que ella

Consultada sobre si tendría una relación con alguien más joven, Gisela respondió sin rodeos y marcó distancia de cualquier diferencia generacional demasiado amplia. “Sí, pero no tanto. No un bebé”, comentó entre risas, al dejar abierta la posibilidad de salir con una persona menor, siempre que exista madurez de por medio.

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La conductora —quien en agosto de 2026 confirmó en el podcast ‘Sin más que decir’ que permanece soltera desde hace 19 años— también contó que recientemente un hombre llamó su atención por el cuidado que mostraba en su aspecto físico. “Hace dos días vi a alguien bien mantenido y dije: ‘Este debe estar por lo mío’”, relató.

Para la figura de televisión, el cuidado personal es un reflejo de cómo una persona se relaciona consigo misma. Por ello, explicó que espera encontrar a alguien que comparta esa misma filosofía. “Hay que cuidarse. Yo me cuido. Yo hago planchas diarias, yo hago sentadillas. Creo que alguien que es cuidado y que no necesite que lo cuiden”, sostuvo.

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“Ya no estás para ser madre de nadie”: Gisela Valcárcel sobre su futura relación amorosa

Más adelante, la conversación giró en torno a las dinámicas de pareja y a las responsabilidades que cada uno asume dentro de una relación. Fue entonces cuando Gisela, de 63 años, lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista. “Ya no estás para ser madre de nadie”, aseveró.

Según explicó, lo que busca es una relación construida desde el equilibrio y el apoyo mutuo. “Cuidarnos ambos”, señaló antes de ejemplificar cómo imagina esa convivencia. “Si hay una botella de vino, me la puede servir, como también se la sirvo yo; que puede cocinar él o cocino yo; que podemos irnos de viaje”, expresó.

Finalmente, la ‘Señito’, madre de Ethel Pozo, aseguró que la estabilidad también es un aspecto importante al momento de compartir la vida con alguien. Por eso, consideró fundamental que la otra persona tenga claro su panorama personal y financiero. “Que tenga clarita su parte económica, porque es importante”, sentenció.

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