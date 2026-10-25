¡A 39 años de su estreno! Gisela Valcárcel sorprende al reestrenar 'Aló Gisela' con regalo de hasta S/1.000 a su público Gisela Valcárcel retomó el formato de 'Aló Gisela' mediante una transmisión en vivo por redes sociales, donde puso a prueba la suerte de sus seguidores y anunció nuevos premios para la próxima emisión.

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al regresar con el recordado programa 'Aló Gisela', esta vez a través de sus redes sociales. La conductora peruana realizó una transmisión en vivo el sábado 24 de octubre, en la que interactuó con su público y propuso un juego con la posibilidad de ganar hasta S/1000.

La reaparición de la popular 'Señito' se produjo días antes de que el espacio cumpliera 39 años de su estreno, el próximo 28 de octubre. Durante la emisión, la presentadora agradeció el respaldo de sus seguidores, explicó que buscaba retomar el contacto con ellos y adelantó que volvería a conectarse el sábado 31 de octubre con nuevas dinámicas y más dinero en juego.

Gisela Valcárcel volvió con 'Aló Gisela' y sorprendió a todo su público

El regreso de Gisela Valcárcel estuvo marcado por una dinámica que puso a prueba la suerte de quienes se comunicaron con ella. La conductora ofreció premios de hasta S/1000, pero los participantes debían superar un reto para llevarse el dinero: abrir una cartera asegurada con un candado mediante la elección de una llave entre varias opciones.

Aunque muchos de los seguidores no consiguieron abrir la cartera, la experiencia les permitió conversar directamente con la presentadora. Pese a no obtener el premio, varios participantes se mostraron contentos por la oportunidad de compartir unos minutos con la figura televisiva, quien se mostró agradecida por la acogida de esta primera transmisión.

"Estoy con muchas ganas de hacer cosas, gracias por animarme a hacer este en vivo, gracias a cada uno", expresó durante la conexión.

Además, la presentadora anunció que en la siguiente transmisión entregaría más dinero a las personas que llamaran y participaran en los juegos.

Agradece homenaje a 'Aló Gisela' en programa de María Pía Copello

En otro momento de la transmisión, Gisela Valcárcel dedicó unas palabras de agradecimiento a María Pía Copello por el homenaje que le preparan en su programa 'Sin Más que decir'. El reconocimiento coincide con el aniversario de 'Aló Gisela', espacio que cumplirá 39 años desde su estreno el próximo 28 de octubre.

La conductora se refirió con entusiasmo a la iniciativa y comentó que el equipo del programa había decidido buscar a una persona parecida a ella para formar parte del especial. "Han decidido buscar a alguien parecida a mí y este 28 de octubre estarán haciendo un programa especial", señaló.

Asimismo, agradeció a quienes hicieron posible el reconocimiento, incluido el productor del espacio. "Gracias a todos y al productor, por supuesto", manifestó la presentadora, quien aprovechó la ocasión para destacar el gesto dedicado a su trayectoria televisiva.