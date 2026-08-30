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Gisela Valcárcel volvió a convertirse en protagonista de un inesperado momento durante su visita a ‘Sin más que decir’. La conductora se reencontró con Mario Hart y ambos recordaron una particular escena de ‘El gran show’, cuando años atrás la presentadora se atrevió a besar los abdominales del piloto en plena transmisión. El recuerdo tomó por sorpresa a Ethel Pozo, quien aseguró no haber conocido ese episodio de su madre.

La situación pasó rápidamente de la conversación a la acción cuando el exchico reality bromeó con la posibilidad de que la ‘Señito’ repitiera aquel gesto. María Pía Copello incluso propuso que el piloto mostrara nuevamente sus abdominales, reto que él aceptó al levantarse el polo frente a las cámaras. La exfigura de América Televisión se acercó para observarlo y terminó tocándolo, mientras su hija intentaba detener la escena entre risas y advertencias.

Mario Hart recuerda la vez que Gisela Valcárcel le besó los abdominales

El piloto fue quien sacó a relucir el antiguo episodio y comentó que esperaba recibir a la conductora de una manera similar a como ocurrió años atrás, cuando ella se animó a besarle los abdominales durante el programa.

La revelación sorprendió especialmente a Ethel Pozo. La hija de Gisela Valcárcel no tardó en preguntarle directamente a Mario Hart si realmente su madre le había besado el abdomen. Ante la inesperada pregunta, la conductora respondió con humor: “De verdad que nunca has debido decir eso delante de mi hija”, mientras el resto del set reaccionaba entre carcajadas.

Gisela también recordó aquel momento con particular sentido del humor. Al hablar sobre la apariencia de Mario Hart en aquella época, lanzó una frase que provocó nuevas risas: “Es que estabas como para comer y para llevar”.

La conversación tomó un nuevo rumbo cuando María Pía Copello planteó que Mario Hart volviera a mostrar sus abdominales. El capitán histórico del equipo verde aceptó y se levantó el polo ante las cámaras. Gisela Valcárcel se acercó para observarlo y, en medio de la broma, comenzó a tocarle el abdomen.

La sorpresiva reacción de Ethel Pozo ante intento de Gisela Valcárcel

Ethel Pozo no tardó en intervenir al notar que la broma podía terminar con una recreación del antiguo beso. “Pero mamá no es necesario”, le dijo a Gisela Valcárcel, intentando frenar la situación mientras Mario Hart permanecía frente a las cámaras. La presentadora, sin embargo, decidió continuar con el juego y revisó nuevamente el abdomen del piloto.

La exconductora de ‘La granja VIP’ volvió a advertirle que sus hijas estaban viendo el programa. “Mamá ya existe Dome y Lua”, señaló, antes de preguntar si ella daba permiso para continuar con la escena. Su respuesta fue negativa, lo que generó otra ronda de risas entre los presentes.

Finalmente, Gisela evitó repetir exactamente el beso que había protagonizado años atrás. En lugar de besar directamente los abdominales de Mario Hart, besó su propia mano y después la llevó hasta el abdomen del piloto, tocándolo en más de una ocasión.

“Pero déjame tocar”, expresó Gisela entre risas. Ethel Pozo insistió en detenerla y repitió: “No es necesario, mamá. ¡No es necesario, mamá!”.



