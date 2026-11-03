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Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por buscar ser influencer tras cerrar su canal de streaming: "Nunca ha sido organica"

Magaly Medina cuestionó a Gisela Valcárcel por su incursión como creadora de contenido tras fracasar en el streaming y aseguró que la popular 'Señito' no logra adaptarse al lenguaje digital.

Magaly Medina se pronuncias tras el debut de Gisela Valcárcel como influencer. Composición LR. YouTube
Magaly Medina se pronuncias tras el debut de Gisela Valcárcel como influencer. Composición LR. YouTube
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Magaly Medina no pasó desapercibida el debut de Gisela Valcárcel como creadora de contenido y cuestionó la manera en la que la popular 'Señito' se desenvuelve ante las redes sociales. La periodista durante su programa 'Magaly TV, la firme' se pronunció acerca de la nueva etapa de Valcárcel como influencer tras el fracaso de su canal de streaming y aseguró que la exconductora del canal 4 aún no logra definir el rumbo de su propuesta digital.

La presentadora de ATV señaló que los videos donde la nueva influencer intenta mostrar su día a día son forzados. Además, Medina puntualizó que la llamada 'Gise' nunca ha mostrado una actuación natural frente a las cámaras. "Gisela nunca ha sido orgánica, ni siquiera cuando agarra su celular y se pasea caminando", expresó la conductora, mientras aseguraba que esta faceta de Valcárcel es momentánea hasta que algún canal de televisión la llame para conducir un programa.

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El rotundo fracaso del streaming de Gisela Valcárcel

Magaly Medina también habló acerca del desacierto que tuvo la 'Señito' al abrir su programa de streaming, que según la presentadora de ATV, tenía el objetivo de ser un nuevo canal de televisión. La conductora señaló acerca de las pocas vistas que tenía el formato, hecho que obligó a cerrar el canal. Asimismo, puntualizó que las transmisiones de dicho proyecto no comprendían el lenguaje de ese contenido, ni al público al que iban dirigidas.

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"Este mundo de las plataformas digitales no es como la televisión. Es un mundo diferente, es un público diferente, con un lenguaje totalmente distinto. Así que hizo tantos programas. Y ninguno funcionó, tuvo que verse obligada a cerrar", expresó la conductora de 'Magaly TV, la firme', mientras narraba la publicidad con el que había sido presentada el extinto canal de Gisela Valcárcel.

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Magaly Medina no se calla y le da consejos a Gisela Valcárcel

La presentadora del canal 9 expresó que el contenido de Valcárcel aún no tiene un rumbo definido con respecto al público, como también al tipo de publicaciones. "Y ahora ella misma quiere comenzar a explorar redes sociales, pero todavía sin saber hacia dónde ir, hacia dónde apuntar, a qué público ir, qué cosa hacer, qué darle a la gente", comentó Medina.

Por otro lado, la periodista también mencionó entre risas cómo debería actuar la 'Señito' frente a cámaras para captar la atención de los usuarios. "Gise, tienes que dejar tus disfuerzos. Porque las personas tienen que ser auténticas, no disforzadas, no actuar, nada de actuación ahí. Lo que se quiere es un poquito ser, como dicen los chicos de ahora, orgánicos", indicó la figura de ATV.

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