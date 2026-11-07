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Christopher Gianotti impacta al revelar que no quería casarse con Úrsula Boza y afirma: “Me ‘cazó’ una tóxica”

El actor Christopher Gianotti sorprendió a Magaly Medina con sus revelaciones acerca de su matrimonio con la actriz Úrsula Boza, una relación que estuvo marcada por la "toxicidad".

Christopher Gianotti y Úrsula Boza lograron reconstruir su relación tras el fracaso de su matrimonio.
Christopher Gianotti y Úrsula Boza lograron reconstruir su relación tras el fracaso de su matrimonio. | Foto: composición LR/ATVFoto: composición LR/ATV
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Christopher Gianotti sorprendió al abrir un capítulo personal de su relación con Úrsula Boza. Durante una entrevista con Magaly Medina, el actor habló con total honestidad sobre los años más complicados de su matrimonio y reconoció que, en un inicio, no tenía entre sus planes llegar al altar.

Lejos de proyectar una imagen perfecta de su historia de amor, Gianotti recordó los conflictos, los celos y la dependencia emocional que marcaron su relación. Incluso explicó por qué decidió convertir esa etapa de su vida en el eje de ‘Felizmente cazado… por una tóxica’, su nuevo espectáculo unipersonal, donde aborda con humor experiencias que, según admite, fueron difíciles de superar.

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“Me ‘cazó’ una tóxica”: Christopher Gianotti habla sobre su matrimonio con Úrsula Boza

Durante la conversación, el actor contó que la convivencia con Boza, la popular ‘Mirada de Tiburón’ de ‘Al fondo hay sitio’, estuvo condicionada a una formalización previa de la relación. Según explicó, la única manera de vivir juntos era pedir oficialmente su mano, una situación que recuerda como el punto de partida de toda esta historia. “La única forma de poder convivir con Uchi era que yo pidiera su mano. Si no, no podía sacarla de la casa. Todo fue entrampado, por eso digo que me ‘cazaron’”, relató.

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Ante la consulta de Magaly sobre si realmente consideraba que no solo lo habían “cazado”, sino que además lo había hecho una “tóxica”, Gianotti respondió sin rodeos. “Exacto”. Luego lanzó una frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista: “Y me ‘cazó’ una… felizmente me ‘cazó’ una tóxica”.

No obstante, el artista aclaró que no se trataba de una crítica exclusiva hacia su esposa. Por el contrario, reconoció que él también contribuía a esa dinámica de pareja. “Porque yo era un tóxico, ¿qué iba a jalar yo entonces? Obviamente tenía que jalar tóxicas”, sostuvo.

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Christopher Gianotti revela que no se quería casar

Otra de las confesiones que llamó la atención tuvo que ver con los inicios de su compromiso. Gianotti reconoció que en aquel momento no tenía intención de casarse, aunque finalmente decidió pedir la mano de Boza para que ambos pudieran convivir. “Yo no me quería casar”, admitió.

Sin embargo, la boda no se concretó de inmediato. Tras la propuesta, Úrsula le comunicó que su padre estaba dispuesto a asumir los gastos del matrimonio, una posibilidad que él rechazó por completo. “No nos vamos a casar hasta que yo junte la plata para el matrimonio. Para darte el matrimonio que te mereces”, recordó.

Esa decisión terminó postergando el enlace durante seis años. Recién cuando reunió el dinero necesario, ambos celebraron la boda que habían imaginado. Al recordar aquella etapa, Christopher Gianotti aseguró que la relación estaba marcada por la dependencia emocional, los celos y la inseguridad. “Fue una relación tóxica, muy tóxica. Nos hicimos mucho daño”, confesó.

Pese a ello, afirmó que ambos lograron transformar su historia. Según explicó, no rescataron el matrimonio que fracasó, sino que construyeron una relación completamente distinta. “Nosotros no hemos reconstruido nuestro matrimonio. Nosotros lo dimos por finiquitado. Fracasó. Y nosotros hemos vuelto a construir una relación sana”, confesó.

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