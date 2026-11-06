Rafael López Aliaga tras decisión del JNE: “La voluntad de los limeños merece respeto” | Foto: Andina

Rafael López Aliaga tras decisión del JNE: “La voluntad de los limeños merece respeto” | Foto: Andina

El candidato a primer regidor de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su rechazo al pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impide asumir nuevamente la alcaldía de Lima.

A través de sus redes sociales, el líder de Renovación Popular exigió transparencia, igualdad ante las normas y respeto al voto popular expresado en las urnas.

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En su mensaje, sostuvo que "la voluntad de los limeños merece respeto". Asimismo, indicó que las decisiones del organismo electoral no pueden ser arbitrarias y “deben responder a criterios claros y uniformes”.

El respaldo de Edgar Mancha

A la postura del exburgomaestre se sumaron integrantes de su agrupación política. El senador de Renovación Popular, Edgar Mancha, se solidarizó públicamente con López Aliaga y puso en duda la legitimidad de la medida.

El legislador recordó que la ciudadanía votó por él en un proceso donde participó en debates y encuestas.

“Por qué le han permitido en todo caso que participe, estuvo en los debates y en las encuestas”, indicó.

Además, Mancha advirtió que la decisión del JNE representa "una especie de burla al electorado limeño", tras recalcar que la alcaldía es un cargo de elección popular y no un puesto de confianza.

La postura de Frank Krklec

Por su parte, el diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, publicó en sus redes sociales que el JNE intenta vulnerar la Constitución y la ley para bloquear la voluntad de los votantes. En ese sentido, Krklec tildó de "atropello" la negativa de entregar credenciales a López Aliaga.

En su pronunciamiento, el parlamentario sostuvo que la Ley Orgánica de Municipalidades “es clara” y establece de forma obligatoria que la sucesión del cargo le corresponde al primer regidor.

Del mismo modo, calificó la disposición del organismo electoral como una "leguleyada de última hora" que busca frenar el mandato otorgado por los votos en Lima.

El pronunciamiento del JNE y la sucesión municipal

Estos pronunciamientos responden a las declaraciones de la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, quien precisó que los primeros regidores que ejercieron como alcaldes en el periodo inmediato anterior no recibirán credenciales para volver a asumir la alcaldía.

Según el JNE, la postulación como primer regidor no permite eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

A pesar de que López Aliaga integraba la lista ganadora de Renovación Popular tras la renuncia del candidato a alcalde Luis Rubio, el criterio del JNE bloquea su retorno a la gestión municipal.

En este escenario, la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030 quedará en manos de la contadora pública y segunda regidora de la lista, Jeanette Alonzo Contreras.