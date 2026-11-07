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Salsera peruana Laura Mau asegura que Brunella Torpoco pagó para ganar en los Premios HEAT 2026: “No canta ni arroz con leche”

A pesar de su éxito, la salsera peruana Laura Mau cuestiona la validez de los Premios HEAT, afirmando que Brunella Torpoco pagó para ganar el galardón como Mejor Artista de Salsa.

Laura Mau arremete contra Brunella Torpoco tras ganar en los Premios HEAT 2026.
Laura Mau arremete contra Brunella Torpoco tras ganar en los Premios HEAT 2026.Fotos: Facebook.
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Brunella Torpoco, Grupo 5 y Gian Marco hicieron historia en los Premios HEAT 2026 al ganar en sus respectivas categorías, en una ceremonia que se realizó en Puerto Vallarta, México, la noche del jueves 5 de noviembre. Ante estos reconocimientos internacionales, muchos compatriotas los han felicitado por dejar el nombre del Perú en alto. Sin embargo, algunas personas han cuestionado duramente a los artistas por los galardones.

Una de ellas es la salsera peruana Laura Mau, quien aseguró que Brunella Torpoco, quien se consagró como Mejor Artista de Salsa en los Premios HEAT 2026, habría depositado una fuerte cantidad de dinero para que le den el trofeo y ganar por encima de otras leyendas del género como Rubén Blades, Víctor Manuelle, Marc Anthony, Tito Nieves, Óscar D’León, Jerry Rivera y Gilberto Santa Rosa.

"Ganó pagando su premio. Otra que no canta ni arroz con leche. Esto sí es el colmo, da vergüenza. La mafia de la televisión a nivel nacional e internacional son como los concursos de belleza: la más fea gana pagando su plata. La garganta la tiene jodida la Reina del cover", manifestó Laura Mau.

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Laura Mau se burla de la voz de Brunella Torpoco.

Laura Mau se burla de la voz de Brunella Torpoco.

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Grupo 5 sorprende al cantar junto a Olga Tañón tras vencerla en los Premios HEAT 2026: “Una presentación que quedará en nuestros corazones”

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Laura Mau cuestiona a Grupo 5 por su premio internacional

Laura Mau, quien ha cuestionado a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, también criticó el galardón que ganó Grupo 5 en los Premios HEAT 2025, tras vencer a otros destacados artistas tropicales como Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, Los Ángeles Azules, Olga Tañón y Corazón Serrano.

"Estos pagaron para tener su premio, yo no sé. Grupo 5 ya fue. No pasa nada con este Grupo 5, estando Armonía 10, Agua Marina o Los Hermanos Yaipén. ¿Qué pasó con estos? Han tenido que pagar igual que la Brunela. Igualito pagaron estos dos, no le ganan a nadie, pero así es… con la plata baila el mono", escribió en su Facebook.

Laura Mau también critica a Grupo 5, sugiriendo que el grupo habría utilizado dinero para recibir su premio.

Laura Mau también critica a Grupo 5, sugiriendo que el grupo habría utilizado dinero para recibir su premio.

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