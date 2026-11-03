Magaly Medina cuestiona a Deyvis Orosco por ‘ayudín’ para su cambio físico: “Ahora los músculos se hacen con inflador” Deyvis Orosco sorprende con su nuevo físico, pero Magaly Medina pone en duda su transformación, sugiriendo que podría haber utilizado ayudas externas para lograrlo rápidamente.

Medina aseguró que un cambio tan significativo en tan poco tiempo no es natural y consultó a expertos que coincidieron en que pudo haber recurrido a la medicina.

Medina aseguró que un cambio tan significativo en tan poco tiempo no es natural y consultó a expertos que coincidieron en que pudo haber recurrido a la medicina. Foto: ATV

El cantante peruano Deyvis Orosco impactó a miles con su nuevo físico. Sin embargo, Magaly Medina no cree que la transformación del cumbiambero se haya dado de manera natural, por ello contactó a dos expertos para que analicen los cambios drásticos del líder de Grupo Néctar.

Este martes 3 de noviembre, Magaly Medina volvió a hablar de Deyvis Orosco y aseguró que su cambio físico habría tenido algún tipo de ayudín. "Hemos visto un cambio radical en su musculatura y eso ha sucedido en un tiempo muy breve, no es que lo hayamos visto ejercitándose o siguiendo una alimentación adecuada. Ha sido como sorpresivo. Ahora los músculos se hacen con inflador, ¿o helio quizá?", expresó la conductora de ATV.

Magaly Medina no cree en el cambio natural de Deyvis Orosco

Magaly Medina, quien criticó a Gisela Valcárcel por debutar como influencer, aseguró que la nueva apariencia de Deyvis Orosco se parece mucho al que tenía Christian Domínguez. Asimismo, su programa se comunicó con dos especialistas (La Mackyna y Dilbert García), quienes coincidieron en que el cumbiambero habría acudido a la medicina para tener ese cambio.

"Siento que está usando cosas más caras, que solamente personas adineradas lo pueden usar como la hormona de crecimiento. No son anabólicos, pero sí te ayudan a tener resultados. No cualquiera se da ese gustito", expresó La Mackyna. "Esa asesoría viene con ayudín", añadió García, el entrenador de Pamela López y Xiomy Kanashiro.

Tras el reportaje, Magaly Medina indicó que Deyvis Orosco estaría cumpliendo su sueño de verse como chico reality, pero advirtió que dichos cambios podrían perjudicar su salud. "Son nocivos para el cuarto", agregó preocupada.