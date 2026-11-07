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Lemon Pay anuncia radical decisión tras revelarse su identidad por denigrar a Milena Warthon: “Lamentableme mi rostro fue expuesto”

El influencer enmascarado Lemon Pay lamentó la exposición de su identidad y aseguró que siempre ocultó su rostro por sus inseguridades y por sus facciones autóctonas.

Lemon Pay asegura que los videos de Milena Warthon formaron parte de un experimento social sobre discriminación étnica en la música peruana.
Lemon Pay asegura que los videos de Milena Warthon formaron parte de un experimento social sobre discriminación étnica en la música peruana.Fotos: TikTok.
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Milena Warthon fue víctima de acoso en redes sociales, luego de que 'Lemon Pay', un influencer enmascarado, la expusiera frente a otros jóvenes al preguntar si tendrían relaciones íntimas con ella. Cansada de los ataques, la cantante peruana alzó su voz de protesta contra el sujeto, a quien identificó como José Sebastián Cusquisiban Benítez.

Ante la ola de cuestionamientos, Cusquisiban Benítez no tuvo mejor idea que respaldar mensajes de sus seguidores que le pedían que siga haciendo sus videos. No obstante, este sábado 7 de noviembre, utilizó sus redes sociales para anunciar que decidió tomar una radical decisión.

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Milena Warthon expone la identidad del enmascarado Lemon Pay tras denigrarla en redes: “Es superdoloroso verme expuesta”

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Lemon Pay anuncia medida radical tras polémica

Lemon Pay, también conocido como 'El cuervo', indicó que los videos donde expuso a Milena Warthon fueron parte de un experimento social para su proyecto en su instituto, titulado Discriminación étnica hacia los músicos peruanos: Caso: Faraón Love Shady.

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“Espero que este mensaje llegue a las personas correctas. Me retracto de mi proyecto de investigación que buscaba analizar por qué los artistas peruanos son prejuzgados por su físico y no cuestionados por su talento”, indicó al inicio de su video.

Sin embargo, Lemon Pay lamentó que hayan revelado su identidad, ya que sentía algunas inseguridades por sus facciones. Asimismo, aseguró que se retirará de las redes sociales.

“Lamentablemente mi rostro fue expuesto, junto a mis datos personales. Ahora tendré que afrontar aquella inseguridad que he ocultado con tanto esfuerzo. Mis facciones, mi rostro vernacular, autóctono. Con mucha vergüenza, me despido de todo contenido”, agregó.

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