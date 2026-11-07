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Flor Polo reaparece con potente mensaje tras obtener medidas de protección contra Luiggi Yarasca por agresión: “Saliste de muchas y vas a salir de esta”

Florcita Polo lanzó un fuerte mensaje en Instagram luego de obtener medidas de protección frente a Luiggi Yarasca, denunciado por agresiones físicas. Asimismo, su defensa reveló las restricciones dictadas.

Florcita Polo lanza contundente mensaje tras medidas legales contra su expareja. Composición LR. Instagram
Florcita Polo lanza contundente mensaje tras medidas legales contra su expareja. Composición LR. Instagram
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Florcita Polo volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un emotivo mensaje de fortaleza personal, poco después de conseguir medidas de protección frente a su expareja, Luiggi Yarasca. La hija de Susy Díaz atraviesa un proceso legal luego de denunciar al empresario por agresiones físicas.

La publicación de la modelo coincidió con las declaraciones de su abogado, Ysrael Castillo, quien confirmó para 'Magaly TV, la firme' que la defensa obtuvo una resolución favorable. Entre las disposiciones comunicadas, figura la prohibición de que el denunciado se acerque a menos de 200 metros de la denunciante, además de otras restricciones para evitar posibles actos de violencia o represalias.

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El contundente desahogo de Florcita Polo en medio del proceso legal

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo difundió un video con una reflexión relacionada con la fortaleza para afrontar situaciones complicadas. Aunque no mencionó directamente a Luiggi Yarasca, el mensaje llamó la atención por aparecer en medio de las recientes novedades sobre la denuncia que presentó contra el empresario.

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"Saliste de muchas y vas a salir de esta y vas a volver a brillar como mejor tú sabes hacerlo", se lee en la frase que compartió la hija de Susy Díaz. La aparición de este mensaje se produjo después de que Ysrael Castillo, representante legal de Polo Campos, informara sobre las medidas de protección concedidas a su patrocinada.

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Florcita Polo envía emotivo mensaje en sus redes. Composición LR. Instagram

Florcita Polo envía emotivo mensaje en sus redes. Composición LR. Instagram

Las severas restricciones que deberá acatar Luiggi Yarasca por orden judicial

La defensa de Florcita Polo explicó que una de las principales disposiciones establece que Yarasca no podrá acercarse a menos de 200 metros de su patrocinada. Esta restricción busca mantener distancia entre ambas partes en el contexto de la denuncia por presuntas agresiones físicas.

Asimismo, el abogado precisó que el empresario tiene prohibido protagonizar cualquier acto de violencia contra la hija de Susy Díaz. “No se puede acercar 200 metros, ni puede haber ningún hecho de humillación, ni violencia. Además, no puede [haber] ninguna represalia ni de su parte”, manifestó Ysrael Castillo durante su entrevista.

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