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¿Se fugó? Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, escapa de la justicia tras presunta agresión a hija de Susy Díaz: "Inubicable"

Luiggi Yarasca fue reportado como inubicable luego de la denuncia por presunta agresión presentada por Florcita Polo. Su abogado anunció medidas de protección y restricciones legales.

Luiggi Yarasca cuenta con antecedentes policiales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Luiggi Yarasca cuenta con antecedentes policiales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La situación de Luiggi Yarasca genera preocupación luego de que fuera reportado como inubicable tras la denuncia por presunta agresión física presentada por Florcita Polo. El caso fue abordado en 'América hoy', donde Ysrael Castillo, abogado de la hija de Susy Díaz, confirmó que desconoce el paradero del empresario.

Durante la entrevista, el letrado cuestionó la gravedad de las lesiones que habría sufrido su patrocinada y anunció que solicitará medidas de protección. Además, adelantó que pedirá el impedimento de salida del país del denunciado, mientras busca que los hechos sean investigados bajo la hipótesis de feminicidio en grado de tentativa.

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Abogado de Florcita Polo revela que Luiggi Yarasca está no habido tras denuncia

Ysrael Castillo se pronunció sobre la situación de Luiggi Yarasca luego de que Janet Barboza le preguntara si conocía su paradero. La conductora recordó que, según la información del programa, habría existido un intento de detener al empresario cuando todavía se encontraba dentro del plazo de 24 horas de flagrancia.

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Ante la consulta, el abogado confirmó que el denunciado estaba "inubicable" y señaló que no tenía información sobre dónde se encontraba.

Asimismo, explicó que buscará acceder a la carpeta fiscal para conocer los detalles de la investigación y plantear ante el Ministerio Público la calificación penal que considera correspondiente.

"En primer lugar tenemos que obtener la carpeta fiscal, nosotros proponer el tipo penal al fiscal y obtener las medidas de protección que tienen que ser hoy día mismo", manifestó Castillo durante su entrevista en 'América hoy'.

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Florcita Polo habría recibido hasta 14 golpes y su abogado solicitará impedimento de salida del país

Otro de los aspectos que llamó la atención durante el programa fue la información sobre las lesiones de Florcita Polo. Según el acta presentada en el magazine de América Televisión, la hija de Susy Díaz habría recibido hasta 14 golpes en diferentes partes del cuerpo. Castillo aseguró que pudo visitarla y observar las marcas que presentaba, por lo que consideró que no se trataba de heridas superficiales.

"Yo ayer la vi y la verdad que es muy triste las lesiones que tiene, no es algo ligero, no es algo superficial como lo señala el documento", expresó el letrado, quien también destacó la importancia del certificado médico legal para esclarecer la gravedad de lo ocurrido.

Finalmente, el abogado anunció que solicitará el impedimento de salida del país de Luiggi Yarasca, además de medidas de protección para su patrocinada.

"Vamos a pedir impedimento de salida del señor", afirmó. También precisó que Florcita recibió el apoyo de un familiar y una amistad después del episodio, mientras continúa el proceso para determinar las responsabilidades correspondientes.

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