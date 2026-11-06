¡Orgullo peruano! Grupo 5 se impone ante gigantes de la música internacional en los Premios Heat 2026

Grupo 5 se impone ante gigantes de la música internacional en los Premios Heat 2026

Grupo 5 se impone ante gigantes de la música internacional en los Premios Heat 2026 Foto: Composición LR

El Grupo 5 consiguió un importante reconocimiento internacional al ganar en la categoría Mejor Artista Tropical de los Premios Heat 2026. La agrupación peruana se llevó el galardón durante la ceremonia realizada el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, donde compitió con destacados exponentes de la música latina.

El triunfo marcó el primer premio internacional de la orquesta en este certamen y fue celebrado por sus miembros, quienes dedicaron el reconocimiento a su padre y fundador, Elmer Yaipén. La noticia también fue compartida a través de sus redes sociales, donde agradecieron a los seguidores que participaron en las votaciones.

Grupo 5 gana como Mejor Artista Tropical en los Premios Heat 2026

La agrupación norteña se impuso en una de las categorías de la ceremonia, en la que compartió nominación con reconocidos artistas internacionales como Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, Los Ángeles Azules y Olga Tañón. También compitió con la agrupación peruana Corazón Serrano.

Al recibir el galardón, Christian Yaipén subió al escenario junto a sus hermanos Andy y Elmer. Los integrantes recordaron los 53 años de trayectoria del grupo y destacaron que representan la segunda generación del proyecto musical que inició su padre.

Durante su discurso, dedicaron el premio a Elmer Yaipén, fallecido en 1999, y agradecieron a sus seguidores por el apoyo recibido durante las votaciones.

Grupo 5 dedica su primer premio internacional a Elmer Yaipén

Tras la ceremonia, Grupo 5 compartió en su cuenta oficial de Instagram el momento de la premiación. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que expresaron su emoción por conseguir su primer galardón internacional y agradecieron a quienes votaron por ellos.

"¡Gracias Dios! Nuestro primer premio internacional. Gracias a todos nuestros seguidores que votaron, ¡Perú en la casa! Esto es para ti papá", se lee en el post de la agrupación.

Por su parte, Christian Yaipén también publicó imágenes del momento de la premiación en su cuenta personal. "¡Lo logramos, mi gente! Gracias a mi papito en el cielo y a todos los que forman parte de este hermoso proyecto que hoy nos enorgullece tanto", escribió al celebrar el resultado.

Además de recibir el premio, Grupo 5 participó en el homenaje a Olga Tañón durante la gala. La agrupación compartió escenario con la cantante puertorriqueña e interpretó junto a ella el tema 'Que se vaya', como parte del reconocimiento a su trayectoria musical.