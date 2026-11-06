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Latin Grammys 2026: cuándo es, dónde ver, nominados y quiénes se presentarán en la entrega de premios en el MGM Grand Garden Arena

Los Latin Grammy 2026 se realizarán en Las Vegas con la participación de Karol G, Rosalía, Mon Laferte y otros artistas. Conoce cuándo será la ceremonia, dónde verla EN VIVO y quiénes compiten por los principales premios.

Latin Grammy 2026 premia a lo mejor de la música en el continente. Foto: X
Latin Grammy 2026 premia a lo mejor de la música en el continente. Foto: X
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Los Latin Grammy 2026 ya tienen todo listo para celebrar su edición número 27 en Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia reunirá a las principales figuras de la música latina y tendrá como escenario el MGM Grand Garden Arena, donde se conocerá a los ganadores de las 60 categorías que forman parte de esta premiación.

Entre los artistas que subirán al escenario figuran Karol G, Rosalía, Anitta, Daddy Yankee, Juanes, Mon Laferte, Carín León, Jorge Drexler, Rawayana, Kany García, Bizarrap, Bad Gyal y Grupo Niche, entre otros. La gala también contará con homenajes a Willie Colón y José Alfredo Jiménez. La conducción estará a cargo de Roselyn Sánchez.

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¿Cuándo son los Latin Grammy 2026?

La edición número 27 de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. La ceremonia será transmitida en vivo y tendrá una duración aproximada de tres horas.

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Para el público de Perú, la gala principal comenzará a las 8.00 p. m., mientras que la antesala se iniciará una hora antes, a las 7.00 p. m. La transmisión estará disponible por Univision, UNIMÁS y Galavisión, además de la plataforma de streaming ViX.

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Principales nominados de los Latin Grammy 2026

La lista de candidatos reúne a grandes figuras de la música latina. El compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas. Le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete cada uno. Por su parte, Mon Laferte y Silvana Estrada consiguieron seis nominaciones, mientras que Milo J obtuvo cinco.

Estas son las principales categorías y los artistas que competirán por llevarse el gramófono:

Álbum del Año

  • Anitta – EQUILIBRIVM.
  • CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS.
  • Jorge Drexler – Taracá.
  • Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias.
  • Karol G – Tropicoqueta.
  • Mon Laferte – FEMME FATALE.
  • Carín León – MUDA.
  • Milo J – La Vida Era Más Corta.
  • Rawayana – ¿Dónde es el after?.
  • Rosalía – LUX (Complete Works).

Grabación del Año

  • CA7RIEL & Paco Amoroso – 'Ha Ha'.
  • Jorge Drexler – '¿Cómo se ama?'.
  • Silvana Estrada – 'Dime'.
  • Loulu Gilberto – 'O Amor Nos Encontrou'.
  • Karol G y Marco Antonio Solís – 'Coleccionando Heridas'.
  • Mon Laferte – 'Femme Fatale'.
  • Carín León – 'Desde Que Te Tengo'.
  • Milo J – 'Niño'.
  • Rosalía y Yahritza y Su Esencia – 'La Perla'.
  • Elena Rose – 'Alma'.

Canción del Año

  • 'Coleccionando Heridas' – Karol G y Marco Antonio Solís.
  • '¿Cómo se ama?' – Jorge Drexler.
  • 'Dime' – Silvana Estrada.
  • 'Femme Fatale' – Mon Laferte.
  • 'Hasta Jesús tuvo un mal día' – CA7RIEL & Paco Amoroso, junto a Sting.
  • 'Humano' – Juanes y Vivir Quintana.
  • 'La Perla' – Rosalía y Yahritza y Su Esencia.
  • 'Mi Gran Amor' – Santana y Becky G.
  • 'Nilo' – Zanna.
  • 'Solifican12' – Milo J.

Mejor Nuevo Artista

  • Delilah.
  • FABIAN.
  • Loulu Gilberto.
  • Arath Herce.
  • Macario Martínez.
  • maye.
  • Sofia Monroy.
  • Kendall Peña.
  • Dora Sanches.
  • ARIA VEGA.
  • Zeca Veloso.

La Academia Latina de la Grabación seleccionó a los candidatos en un total de 60 categorías. Los ganadores serán elegidos mediante la votación de sus miembros, conformados por profesionales de la industria musical.

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