'La gran sangre: Ojo x ojo' se estrena este 12 de noviembre en cines, generando gran expectativa entre los fans del filme. Protagonistas comparten sus impresiones sobre el regreso.

'La gran sangre: Ojo x ojo' se estrena este 12 de noviembre en cines, generando gran expectativa entre los fans del filme. Protagonistas comparten sus impresiones sobre el regreso. Foto: difusión/La República.

'La gran sangre: Ojo x ojo', una de las películas más esperadas del año, se estrena finalmente este 12 de noviembre a nivel nacional. Antes de que el filme salga a la luz, los protagonistas hablaron de sus personajes en el filme de acción dirigido por Jorge Carmona y de las expectativas que tienen del estreno. Uno de los más emocionados fue Pietro Sibille, quien sorprendió con su cambio físico tras superar su alcoholismo.

Pietro Sibille, quien ha admitido que tuvo una adicción al alcohol por tres décadas, aseguró que no fue fácil volver a dar vida a Mandril, personaje que nació en la serie 'La gran sangre'. Ahora, 20 años después, el actor indicó que tuvo que prepararse física y mentalmente para volver a dar vida a uno de los tres miembros fundadores y principales del trío de justicieros urbanos que combaten el crimen al margen de la ley.

"Fue un reto también, fue un desafío porque han pasado 20 años. Obviamente, soy más grande, pero a mí me cayó en el momento preciso. Para mí también ha sido un regalo este nuevo proyecto. Volver después de 20 años con ‘La gran sangre’, es un regalo. No hay nada más bonito, emocionante y placentero que hacer cine, lo que me apasiona, y actuar entre amigos", declaró para La República.

"Todos somos este somos amigos, aunque no nos veamos demasiado seguido, pero nos tenemos mucho cariño y mucho respeto. Para mí ha sido muy emocionante. Y claro que ha sido un reto porque he tenido que volver a entrenar para volver a ponerme en forma, prepararme mentalmente también", añadió.

Pietro Sibille feliz de grabar en ‘La gran sangre: Ojo x ojo’

Pietro Sibille, quien se ha mostrado muy feliz al lado de la actriz Carmela Tamayo, indicó que el proyecto de ‘La gran sangre: Ojo x ojo’ llegó en un momento importante en su vida, ya que ya había superado su alcoholismo. Aseguró que si le proponían dar vida a Madrid antes de salir de la oscuridad, no habría sido lo ideal.

"Para mí fue preciso porque, vengo de un proceso de recuperación en el que creo que si hubiese sido antes de mi recuperación, quizás no lo hubiese podido hacer", declaró Sibille, quien espera que la película tenga éxito en las salas de cine y que pueda haber una segunda parte.