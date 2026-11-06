Exponen identidad de la nueva pareja de Monserrat en Europa: es taxista y tendría esposa en Perú, asegura hija de Melcochita Susan Villanueva, hija de Melcochita, aseguró también que Monserrat y su nueva pareja viven en un cuarto alquilado en Barcelona, España.

Susan Villanueva, hija de Melcochita, sorprendió al asegurar que conoce la identidad de la nueva pareja de Monserrat Seminario, con quien actualmente convive en España. Según contó, se trataría de un taxista al que la piurana conoció durante una gira del humorista en Europa.

"Se llama Ángel Martínez y les hizo taxi cuando mi papá tuvo un tour en Europa. Ahí hubo un clic y cambiaron números telefónicos", señaló Susan, quien aclaró que, en aquel entonces, su padre y Monserrat atravesaban uno de los mejores momentos de su relación sentimental.

Ángel Martínez, nueva pareja de Monserrat Seminario. Foto: X.

Susan Villanueva asegura que la pareja de Monserrat tiene esposa

La hija de Melcochita también afirmó que la nueva pareja de Monserrat tendría esposa y hasta familia en Perú, aunque precisó que estaría separado. "Él tiene una familia y una esposa acá, pero está separado", expresó.

Pero eso no fue todo. Susan Villanueva también aseguró que ambos estarían viviendo en un dormitorio alquilado en Barcelona, España, y relacionó esa situación con el dinero que la piurana le exige a su padre. "Sé que están viviendo en un dormitorio alquilado y ella está acostumbrada a mantener a estos maridos. Por eso le está pidiendo dinero a mi progenitor", sostuvo.

Monserrat afirma que jamás le fue infiel a Melcochita

Monserrat Seminario negó desde España que le haya sido infiel a Melcochita. La piurana contó que sus hijas, que tuvo con el cómico, conocen a su nueva pareja y que hasta las menores le dieron su aprobación.

"Nunca he jugado de cachete. Mis hijas ya me dieron su bendición, me han dicho que se porte bien y que me haga ser feliz", señaló la exnovia del humorista defendiendo así su romance con Ángel Martínez.