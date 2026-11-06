Es falso que EsSalud tenga 70.000 trabajadores administrativos y solo 10.000 médicos, como afirma Rafael López Aliaga Los documentos institucionales de los últimos años muestran que la mayor parte de la planilla corresponde a personal asistencial.

Esta verificación fue elaborada por Oriana Cahuana en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

El 4 de octubre de 2026, tras el cierre de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), Rafael López Aliaga ofreció su primera conferencia de prensa oficial. Al ser consultado sobre la fiscalización del presupuesto público y las reformas institucionales de su partido, el virtual regidor metropolitano cuestionó la cantidad de trabajadores administrativos de EsSalud y afirmó que la entidad cuenta con 70.000 empleados de esta área frente a solo 10.000 médicos:

“EsSalud (tiene) 70.000 administrativos y 10.000 médicos (…) Meter 70.000 personas que no son del área médica y tener 70,000 gentes que no se sabe qué diablos hacen ahí”.

Sin embargo, esa afirmación es falsa y no corresponde a la distribución real del personal de EsSalud.

Hallazgos de la verificación

Para verificar esta afirmación, se contrastaron las declaraciones con los datos del Plan Operativo Institucional (POI) de EsSalud para 2026. El documento señala que, a diciembre de 2025, la institución contaba con un total de 64.081 trabajadores a nivel nacional. De esta cifra, 55.968 (87,34%) corresponden a personal asistencial, es decir, trabajadores que participan directamente en las prestaciones de salud. Este grupo incluye a profesionales y técnicos de enfermería, obstetricia, tecnología médica, farmacia y nutrición, entre otros, que realizan labores vinculadas con la atención de los pacientes.

Por otro lado, el personal administrativo representa el 12,66% del total, con 8.112 trabajadores. En esta categoría se encuentran quienes desempeñan funciones en áreas como contabilidad, recursos humanos, logística y asesoría legal. Estos datos muestran que la distribución del personal de EsSalud es distinta a la señalada por López Aliaga: la mayor parte de sus trabajadores realizan labores asistenciales y no administrativas.

Plan Operativo Institucional 2026. Foto: EsSalud

Esta misma constante se confirma al revisar los reportes oficiales históricos de la institución. Al desglosar la evolución de la planilla total de EsSalud provista por la Gerencia Central de Gestión de las Personas, se observa lo siguiente:

En el periodo correspondiente al año 2024: la institución registraba una planilla total de 63.736 colaboradores. De acuerdo con el registro histórico de funciones reportado en el marco del POI 2025, el 87,35% de dicha fuerza laboral correspondía a personal asistencial y solo el 12.65% a personal administrativo.

En el periodo correspondiente al año 2023: el total general de la planilla se situaba en 57.052 trabajadores. En dicho periodo, el personal asistencial abarcaba el 87,30%, mientras que el personal administrativo ocupaba el 12,70%.

Incluso, la estadística evolutiva contenida en los documentos institucionales demuestra que a lo largo de todo el quinquenio anterior (2020-2025), el personal de oficina nunca superó el rango del 12,6% al 12,9% del total general de la planilla. Esto demuestra que la mayor parte del personal de EsSalud se dedica a labores de atención médica y que la cantidad de trabajadores administrativos se ha mantenido en una proporción similar durante los últimos años.

Gráfico del Plan Operativo Institucional 2025. Foto: EsSalud

Además, esta no es la primera vez que se utiliza este tipo de datos sobre las planillas de EsSalud para difundir desinformación. En septiembre de 2026, luego de que se viralizara en redes una publicación que afirmaba que EsSalud tenía 80.000 trabajadores y una cantidad excesiva de burocracia, Verificador de La República ya había realizado una nota desmintiendo su autenticidad al determinar que la gran mayoría corresponde a personal asistencial y que la fuerza administrativa equivale únicamente al 12,66%.

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

Conclusión

En conclusión, es falso que EsSalud cuente con 70.000 trabajadores administrativos y solo 10.000 médicos, como afirmó Rafael López Aliaga. Según el Plan Operativo Institucional de la entidad para 2026, el 87,34% de sus trabajadores corresponde a personal asistencial, mientras que solo el 12,66% realiza labores administrativas. Esta distribución también se mantiene en los registros de años anteriores, por lo que las cifras oficiales contradicen lo señalado por el virtual regidor metropolitano.



