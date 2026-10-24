Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Melcochita podría ser investigado por la Sunat tras compra de departamento a nombre de su novia, Heydi Amado, según abogada

La reciente compra de un departamento a nombre de Heydi Amado, pareja de Melcochita, generó un fuerte rechazo en las hijas del humorista y abrió un debate sobre las posibles implicancias tributarias.

Departamento a nombre de Heydi Amado, novia de Melcochita, se encuentra ubicado en Chorrillos.
Departamento a nombre de Heydi Amado, novia de Melcochita, se encuentra ubicado en Chorrillos.Foto: composición LR/Instagram/ATV
Por
google iconLa República en Google

La reciente adquisición de un departamento en Chorrillos a nombre de Heidy Amado no solo generó tensión dentro del entorno familiar de Pablo Villanueva Melcochita. El tema también abrió un debate sobre las implicancias legales y tributarias de una operación que terminó con el inmueble inscrito a nombre de la joven de 22 años, quien es pareja del humorista.

Mientras la fuerte pelea en vivo del cómico con sus hijas mayores, Susan y Yessenia Villanueva, continúa acaparando atención en torno a esta situación, una especialista en derecho advirtió que este tipo de transacciones podría despertar problemas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), dependiendo de cómo se sustente el origen del dinero utilizado para la compra.

Puedes ver

Melcochita explota contra sus hijas por reclamos sobre departamento a nombre de Heydi Amado: “¿El dinero es suyo? Trabajen”

lr.pe

Sunat podría investigar a Melcochita, según abogada

La controversia surgió luego de que se revelara que la propiedad adquirida en Chorrillos figura a nombre de Amado. A partir de ello, la abogada Lady Peña analizó el caso en el programa de Magaly Medina y explicó cuáles son los aspectos que suelen ser revisados cuando se realiza una operación inmobiliaria de este tipo.

La especialista recordó que toda compra de un bien de alto valor debe contar con documentación que permita demostrar con claridad la procedencia de los recursos empleados. En ese contexto, remarcó la importancia de que cada movimiento económico quede registrado dentro del sistema financiero. “Todo dinero para la compra, la adquisición de un bien, tiene que ser bancarizado”, precisó la letrada.

Puedes ver

Hija de Melcochita lanza fuerte advertencia tras reconciliación entre Monserrat Seminario y Heydi Amado: "Acabar con lo que queda de mi papá"

lr.pe

La figura de Monserrat Seminario y sus hijos podría complicar situación de Melcochita

La advertencia cobra relevancia porque, según explicó Lady Peña en 'Magaly TV, la firme', las autoridades pueden solicitar información que permita reconstruir el recorrido del dinero utilizado en la adquisición de una propiedad. Por ello, los documentos bancarios, créditos y comprobantes suelen convertirse en elementos clave para acreditar que una operación se realizó conforme a ley.

Peña también llamó la atención sobre otro aspecto que rodea el caso: la situación patrimonial de Melcochita. De acuerdo con su análisis, el hecho de que el artista continúe casado con Monserrat Seminario —quien recientemente se amistó con Heidy Amado— podría provocar cuestionamientos vinculados a los derechos que corresponden dentro de una sociedad de gananciales y a la futura distribución de bienes entre los herederos reconocidos por la ley.

Pese a estas observaciones, la especialista no señaló que exista actualmente una investigación formal contra el cómico. Sin embargo, sostuvo que una operación de estas características debe contar con el debido sustento económico y legal para evitar eventuales cuestionamientos en el futuro.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melcochita podría ser investigado por la Sunat tras compra de departamento a nombre de su novia, Heydi Amado, según abogada

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Espectáculos

Andrea San Martín rompe en llanto por la situación de sus hijas tras conflictos con exparejas: “No quiero que sufran”

Juan Carlos Orderique rompe su silencio tras dejar América Televisión y confiesa por qué se fue: "No coincidimos"

Andrea San Martín lamenta no poder ver a su hija tras denuncia de agresión: “Tengo cuatro horas tratando de comunicarme”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Solo 102 de las 1.892 alcaldías serán ocupadas por una mujer

Torres admite error en la ley de facultades tras defender que cumplió la Constitución: "He dispuesto la fe de erratas"