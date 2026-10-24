Melcochita podría ser investigado por la Sunat tras compra de departamento a nombre de su novia, Heydi Amado, según abogada La reciente compra de un departamento a nombre de Heydi Amado, pareja de Melcochita, generó un fuerte rechazo en las hijas del humorista y abrió un debate sobre las posibles implicancias tributarias.

La reciente adquisición de un departamento en Chorrillos a nombre de Heidy Amado no solo generó tensión dentro del entorno familiar de Pablo Villanueva Melcochita. El tema también abrió un debate sobre las implicancias legales y tributarias de una operación que terminó con el inmueble inscrito a nombre de la joven de 22 años, quien es pareja del humorista.

Mientras la fuerte pelea en vivo del cómico con sus hijas mayores, Susan y Yessenia Villanueva, continúa acaparando atención en torno a esta situación, una especialista en derecho advirtió que este tipo de transacciones podría despertar problemas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), dependiendo de cómo se sustente el origen del dinero utilizado para la compra.

Sunat podría investigar a Melcochita, según abogada

La controversia surgió luego de que se revelara que la propiedad adquirida en Chorrillos figura a nombre de Amado. A partir de ello, la abogada Lady Peña analizó el caso en el programa de Magaly Medina y explicó cuáles son los aspectos que suelen ser revisados cuando se realiza una operación inmobiliaria de este tipo.

La especialista recordó que toda compra de un bien de alto valor debe contar con documentación que permita demostrar con claridad la procedencia de los recursos empleados. En ese contexto, remarcó la importancia de que cada movimiento económico quede registrado dentro del sistema financiero. “Todo dinero para la compra, la adquisición de un bien, tiene que ser bancarizado”, precisó la letrada.

La figura de Monserrat Seminario y sus hijos podría complicar situación de Melcochita

La advertencia cobra relevancia porque, según explicó Lady Peña en 'Magaly TV, la firme', las autoridades pueden solicitar información que permita reconstruir el recorrido del dinero utilizado en la adquisición de una propiedad. Por ello, los documentos bancarios, créditos y comprobantes suelen convertirse en elementos clave para acreditar que una operación se realizó conforme a ley.

Peña también llamó la atención sobre otro aspecto que rodea el caso: la situación patrimonial de Melcochita. De acuerdo con su análisis, el hecho de que el artista continúe casado con Monserrat Seminario —quien recientemente se amistó con Heidy Amado— podría provocar cuestionamientos vinculados a los derechos que corresponden dentro de una sociedad de gananciales y a la futura distribución de bienes entre los herederos reconocidos por la ley.

Pese a estas observaciones, la especialista no señaló que exista actualmente una investigación formal contra el cómico. Sin embargo, sostuvo que una operación de estas características debe contar con el debido sustento económico y legal para evitar eventuales cuestionamientos en el futuro.