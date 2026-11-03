Melcochita se entera EN VIVO que puede terminar en la cárcel si no cumple con pagarle exorbitante pensión a Monserrat Seminario A sus 90 años, Melcochita podría terminar preso. Monserrat Seminario exige el pago de S/15.000 como pensión tras separarse y el cómico asegura que no cuenta con el dinero suficiente.

El conflicto entre Melcochita y su expareja Monserrat Seminario continúa generando controversia. El humorista manifestó su molestia al enterarse de que los procesos judiciales en su contra siguen adelante, pese a que esperaba que las diferencias entre ambos quedaran atrás después de una aparente tregua antes de que ella se mudara a España.

La situación tomó un giro preocupante para el cómico durante una entrevista con las cámaras de 'Magaly TV La Firme', donde conoció las posibles consecuencias legales que podría enfrentar si no cumple con la pensión de 15 mil soles solicitada por la piurana para sus tres hijas. A sus 90 años, el artista sostiene que no cuenta con los ingresos suficientes para asumir esa cantidad y teme que las medidas judiciales terminen perjudicando su posibilidad de viajar al extranjero por motivos laborales.

Melcochita podría ir preso si no cumple con pagarle S/15.000 de pensión a Monserrat Seminario

El humorista cuestionó la cantidad solicitada y aseguró que actualmente no tiene la capacidad económica para entregar ese monto. Durante su conversación con el programa de Magaly Medina, expresó su desconcierto por la actitud de su expareja, especialmente porque, según contó, incluso la ayudó durante los preparativos de su mudanza a España.

“Yo quisiera tener esa plata, 15 mil soles. No sé qué tendrá en su masa encefálica, porque hemos estado bien, tranquilos. Hasta le hemos ayudado en la mudanza, tal vez para que yo no me dé cuenta de que me va a meter puñales”, manifestó Melcochita.

Otro de los aspectos que más preocupa al artista es la posibilidad de que se dicte un impedimento de salida del Perú. Pablo Villanueva explicó que suele viajar para cumplir compromisos profesionales en el extranjero, por lo que una restricción de este tipo afectaría directamente sus ingresos y su capacidad para responder económicamente por sus hijas.

“Al año viajo dos veces para trabajar. Mira la maldad. Si hay impedimento, no salgo y qué plata les voy a dar a mis hijas. Prácticamente está diciendo que me friegue acá y que no tenga cómo mantenerlas. Quiere verme fracasado y hundido”, sostuvo el cómico.

Abogado de Melcochita advierte que podría enfrentar una denuncia por omisión a la asistencia familiar

La preocupación de Melcochita también fue abordada por su abogado, Ysrael Castillo, quien explicó durante la entrevista televisiva el escenario legal que podría presentarse si su patrocinado no cumple con una eventual obligación alimentaria establecida judicialmente.

El letrado advirtió que el incumplimiento de la pensión podría derivar en un proceso por el delito de omisión a la asistencia familiar, situación que eventualmente podría tener consecuencias penales para el humorista. Su interpretación de las acciones emprendidas contra Villanueva fue contundente: “Lo que está buscando es mandarlo preso”.

La explicación del abogado tomó por sorpresa a Melcochita, quien reaccionó cuestionando la situación y reiteró que una eventual restricción para viajar complicaría todavía más su capacidad de generar dinero.

“Juega derecho. No juegues por el pulmón, no me agarre el pulmón. Que si no es por el abogado de Israel no sabía. Aparte de preso, no puedo salir a trabajar”, expresó el humorista.