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Melcochita critica a Carlos Alcántara por ponerse el ‘chip de la juventud’ y desliza presunto problema

"Débil en la cosa coyungal". Así cuestionó Melcochita a Carlos Alcántara por usar el ‘chip de la juventud’ y contó por qué confía en su vitalidad junto a Heydi Amado, su pareja de 22 años.

Melcochita y Heydi Amado afirman tener una buena relación de pareja. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melcochita y Heydi Amado afirman tener una buena relación de pareja. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El cómico Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, llamó la atención durante su participación en el pódcast 'Café con la Chevez' al explicar por qué no considera necesario colocarse el denominado ‘chip de la juventud’. Durante la entrevista, el artista también se refirió a figuras del espectáculo que han optado por este implante hormonal, entre ellas Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín'.

A sus casi 90 años, el sonero nacional aseguró que mantiene la vitalidad suficiente para disfrutar de su relación sentimental con Heydi Amado, de 22 años. La joven, por su parte, destacó la comunicación y la consideración que existe entre ambos, mientras que el humorista explicó cómo se organizan para compartir actividades sin limitar la libertad de su pareja.

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Melcochita lanza crítica contra Carlos Alcántara

Durante la entrevista, le mencionaron a algunos personajes de la farándula que se han colocado el llamado ‘chip de la juventud’, un implante subcutáneo que libera hormonas. Al escuchar el nombre de Carlos Alcántara, Melcochita descartó seguir ese camino y ofreció una explicación basada en su propia experiencia.

"No, eso no, seguramente en su juventud no han sido bien alimentados y llegan a esa edad en la que son débiles en la cosa conyugal", manifestó el artista, en unas declaraciones que llamaron la atención por la referencia a la vida íntima de quienes recurren a este procedimiento.

El cómico sostuvo que no necesita someterse a ese tipo de intervención para mantener su vitalidad. Sus comentarios se produjeron en el contexto de la entrevista, en la que también habló abiertamente sobre la relación que mantiene con Heydi Amado y la dinámica que ambos han construido a pesar de la considerable diferencia de edad.

"Nosotros tenemos mucha comunicación, siempre me pregunta cómo me siento, si me siento bien. Yo también le pregunto porque es una persona mayor. Pero lo conversamos mucho y todo bien", explicó la 'enfermera'.

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Melcochita y Heydi Amado: un amor más allá de la gran diferencia de edad

Además de abordar el tema del ‘chip de la juventud’, Melcochita y Heydi Amado contaron que su relación no se limita a la intimidad. Ambos aseguraron que comparten gustos y aficiones, una conexión que les permite disfrutar de diferentes actividades pese a que se llevan más de seis décadas.

Durante la entrevista, la joven relató que suele acompañar al sonero a un bar donde él se reúne con sus amigos, todos ellos de edades avanzadas. Según contó, disfruta de esos encuentros porque puede escuchar música en vivo y observar cómo los asistentes bailan y pasan un momento agradable.

"Vamos a fiestas de sus amigas y baila reguetón. Yo le digo que se divierta. No le voy a quitar su juventud. También puede ponerse sus falditas", expresó el humorista, al describir la manera en que ambos procuran mantener sus espacios personales.

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