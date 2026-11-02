Monserrat, expareja de Melcochita’ es acusada de abandonar a sus mascotas e irse a Europa: los dejó encerrados y sin alimentos 'Magaly TV: la firme' recogió el testimonio de las vecinas de Monserrat Seminario, quienes hicieron fuerte acusación contra ella.

Monserrat Seminario, expareja de Melcochita, enfrenta nuevas acusaciones. Esta vez, sus vecinos la denunciaron ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' por presunto maltrato animal.

Según relataron los residentes del condominio, la mujer habría viajado a España sin llevarse a sus gatos, que quedaron solos en el inmueble. Los vecinos advirtieron la situación al escuchar los maullidos de los animales.

Vecinos de Monserrat denuncian que dejó a sus gatos sin agua ni comida

Los residentes del edificio donde vivía Monserrat Seminario aseguraron que la expareja de Melcochita viajó a Europa el miércoles y dejó a sus gatos encerrados en el departamento que alquilaba. Una de las vecinas afirmó que encontró el lugar en pésimas condiciones y que los animales no tenían agua.

"Estamos en el departamento que alquilaba la señora Monserrat y oímos llantos de gatos. Abandonó a sus gatos que están acá (...) los dejó sin agua, comida y encerrados", denunciaron los vecinos, quienes expresaron su indignación por lo ocurrido.

Hasta el momento, la expareja de Pablo Villanueva no ha publicado un descargo en sus redes sociales.

Monserrat se fue a España a vivir con su nueva pareja

Monserrat Seminario dejó Perú para comenzar una nueva etapa en España junto a su actual pareja, un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo y cuya identidad prefiere mantener en privado. La expareja de Melcochita contó que decidió apostar nuevamente por el amor, pese a los temores que tuvo al inicio de esta relación.

"Decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Nunca imaginé que sería con una persona a la que conozco hace años. Antes de aceptar, lo pensé; tenía miedo, pero dije: ¿por qué no? Mis hijas lo conocen; es más, se lo he contado a Pablo ('Melcochita') y Heydi. Él decidió ser feliz con ella y ahora me tocó a mí", expresó la piurana.

"Él tiene 45 y yo, 43 años. Es separado, tiene hijos y me apoya en todo. Estoy feliz y tranquila", declaró a Trome sobre su nueva relación.