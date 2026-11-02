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Monserrat, expareja de Melcochita’ es acusada de abandonar a sus mascotas e irse a Europa: los dejó encerrados y sin alimentos

'Magaly TV: la firme' recogió el testimonio de las vecinas de Monserrat Seminario, quienes hicieron fuerte acusación contra ella.

Monserrat Seminario recibió fuerte acusación en 'Magaly TV: la firme'. Foto: Composición LR/ATV.
Monserrat Seminario recibió fuerte acusación en 'Magaly TV: la firme'. Foto: Composición LR/ATV.
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Monserrat Seminario, expareja de Melcochita, enfrenta nuevas acusaciones. Esta vez, sus vecinos la denunciaron ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' por presunto maltrato animal.

Según relataron los residentes del condominio, la mujer habría viajado a España sin llevarse a sus gatos, que quedaron solos en el inmueble. Los vecinos advirtieron la situación al escuchar los maullidos de los animales.

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Vecinos de Monserrat denuncian que dejó a sus gatos sin agua ni comida

Los residentes del edificio donde vivía Monserrat Seminario aseguraron que la expareja de Melcochita viajó a Europa el miércoles y dejó a sus gatos encerrados en el departamento que alquilaba. Una de las vecinas afirmó que encontró el lugar en pésimas condiciones y que los animales no tenían agua.

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"Estamos en el departamento que alquilaba la señora Monserrat y oímos llantos de gatos. Abandonó a sus gatos que están acá (...) los dejó sin agua, comida y encerrados", denunciaron los vecinos, quienes expresaron su indignación por lo ocurrido.

Hasta el momento, la expareja de Pablo Villanueva no ha publicado un descargo en sus redes sociales.

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Monserrat se fue a España a vivir con su nueva pareja

Monserrat Seminario dejó Perú para comenzar una nueva etapa en España junto a su actual pareja, un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo y cuya identidad prefiere mantener en privado. La expareja de Melcochita contó que decidió apostar nuevamente por el amor, pese a los temores que tuvo al inicio de esta relación.

"Decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Nunca imaginé que sería con una persona a la que conozco hace años. Antes de aceptar, lo pensé; tenía miedo, pero dije: ¿por qué no? Mis hijas lo conocen; es más, se lo he contado a Pablo ('Melcochita') y Heydi. Él decidió ser feliz con ella y ahora me tocó a mí", expresó la piurana.

"Él tiene 45 y yo, 43 años. Es separado, tiene hijos y me apoya en todo. Estoy feliz y tranquila", declaró a Trome sobre su nueva relación.

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