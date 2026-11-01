Monserrat impacta al revelar que convive con su nueva pareja en Europa y confiesa qué edad tiene: “Tenía miedo” Monserrat Seminario dejó atrás a Melcochita y reveló detalles inéditos de su nueva relación amorosa que lleva en Europa.

Monserrat Seminario, expareja de Melcochita, reveló que volvió a enamorarse y que ahora convive con su nueva pareja en España, país en el que se mudó hace unas semanas. Además, aseguró que el cómico, Heydi Amado y sus hijas están al tanto de su nueva relación.

"Decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Nunca imaginé que sería con una persona a la que conozco hace años. Antes de aceptar, lo pensé: tenía miedo, pero dije: ¿por qué no? Mis hijas lo conocen; es más, se lo he contado a Pablo y Heydi. Él decidió ser feliz con ella y ahora me tocó a mí", afirmó Monserrat a Trome.

Monserrat revela la edad de su nuevo novio

La relación de Monserrat y Melcochita siempre generó comentarios por la gran diferencia de casi 50 años que existía entre ambos. Sin embargo, la piurana aclaró que su nueva pareja tiene una edad cercana a la suya. "Él tiene 45 y yo, 43 años. Es separado, tiene hijos y me apoya en todo. Estoy feliz y tranquila", señaló la madre de los hijos del humorista.

Por ahora, Monserrat prefiere mantener su romance lejos de las cámaras de televisión y descartó presentar públicamente a su nuevo galán. "Lo quiero mantener alejado de la farándula. Lo importante aquí es que él me ama y yo también", expresó. Además, contó que ya conoce a la familia de su novio y que su suegra le ha dicho que cuide mucho a su hijo.

Heydi Amado habla del nuevo romance de Melcochita

Heydi Amado, de 22 años y pareja de Melcochita, reconoció que Monserrat sí les habló de su nueva pareja que tiene en España y hasta lo conoció virtualmente. También aseguró que el cómico está enterado de la situación de la madre de sus hijos.

“Ya le he dicho a su pareja que tiene mi bendición, que me la cuide y me la engría mucho. Pablo también está feliz por ella”, contó a Trome. “Lo más importante es que estemos todos tranquilos, que haya una buena comunicación y no existan problemas”, manifestó.