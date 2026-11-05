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Pamela López deja EN SHOCK a producción de los Premios Heat con su debut como conductora y recibe INESPERADA reacción: "¡Bien, güera!"

Pamela López sorprendió durante los ensayos de los Premios Heat 2026 en México. La aún esposa de Christian Cueva recibió una inesperada reacción de la producción tras demostrar sus habilidades frente a las cámaras.

Pamela López en los Premios Heat
Pamela López en los Premios Heat
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¡Dejó a todos sorprendidos! Pamela López continúa dando de qué hablar, pero esta vez lejos de sus polémicas con Christian Cueva. La influencer peruana acaparó la atención durante los ensayos de los Premios Heat 2026, realizados en Puerto Vallarta, México, donde asumirá un nuevo desafío como presentadora de una de las categorías de la importante ceremonia musical.

La aún esposa del popular 'Aladino' subió al escenario para practicar su intervención frente a las cámaras. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción que tuvieron los integrantes de la producción al observar su desempeño.

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Pamela López sorprende a producción de los Premios Heat y recibe inesperada felicitación

Durante los preparativos de la gala musical, Pamela López tuvo la oportunidad de ensayar su participación como conductora y demostrar sus habilidades para desenvolverse frente al público.

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La influencer utilizó el teleprónter para practicar la lectura de su presentación y evidenció seguridad durante su intervención. Su desempeño no pasó desapercibido y provocó que los integrantes del equipo de producción la felicitaran.

“¡Bien, güera!”, se escuchó decir a uno de los encargados del evento, mientras otras personas presentes respondieron con aplausos.

Este momento marcó una experiencia importante para López, quien se prepara para presentar una de las categorías de la ceremonia que reúne a reconocidas figuras de la industria musical latinoamericana.

¿Qué otros artistas peruanos participan en los Premios Heat 2026?

Pamela López no es la única representante peruana que participa en los Premios Heat 2026. La ceremonia, programada para este jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, también cuenta con la presencia de diversas figuras nacionales.

Entre ellas destaca Kate Candela, quien se encuentra nominada en la categoría Promesa Musical y también participó en los ensayos del espectáculo.

Asimismo, Brunella Torpoco llegó a México para formar parte de un homenaje musical dedicado a la recordada Celia Cruz, conocida como la 'Reina de la Salsa'.

Por su parte, Tefi Valenzuela también estuvo presente en las actividades previas a la premiación y sorprendió a sus compañeros al interpretar una canción criolla durante uno de sus traslados.

Cabe recordar que Pamela López también figura entre las nominadas a Influencer del Año y Fandom del Año. De esta manera, la trujillana continúa ampliando su presencia en el mundo del entretenimiento, ahora con una participación internacional que ha generado expectativa entre sus seguidores.

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