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Paul Michael responde fuerte a Pamela López tras asegurar que se sintió usada en su relación y lanza advertencia: "No busques que hable mal de ti"

Paul Michael rechazó las declaraciones de Pamela López sobre su romance y aseguró que su amor fue sincero. El cantante también cuestionó la versión de su expareja y le advirtió que no lo provoque para hablar mal de ella.

Paul Michael y Pamela López terminaron su relación hace solo unos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paul Michael y Pamela López terminaron su relación hace solo unos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Paul Michael respondió a las declaraciones de Pamela López, quien confesó en el pódcast de Magaly Medina que se sintió utilizada durante la relación sentimental que mantuvieron. El cantante negó haber actuado con falsedad y defendió la autenticidad de sus sentimientos, tanto hacia la influencer como hacia sus hijos y su familia.

Durante una entrevista con el programa 'América hoy', el artista expresó su incomodidad por las afirmaciones de su expareja y dejó en claro que no tiene intención de hablar mal de ella públicamente. Sin embargo, le pidió que no lo provoque y cuestionó sus comentarios sobre el romance que compartieron.

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Paul Michael advierte a Pamela López tras polémicas declaraciones

El cantante se pronunció luego de que Pamela López relatara su experiencia sentimental en el espacio digital conducido por Magaly Medina. Frente a las cámaras del programa matutino de América Televisión, Paul Michael sostuvo que conoce de cerca a la influencer y que sus declaraciones recientes le generan reacciones que, según manifestó, toma con cierta ironía.

"Pamela, no voy a hablar mal de ti, no busques que lo haga. No hay nadie más que la conozca mejor a Pamela que yo. Yo la miro nomás, veo sus videos y me río", expresó el músico al referirse a los comentarios de su expareja.

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Paul Michael asegura que Pamela López se contradice sobre su relación

Al profundizar en su respuesta, Paul Michael defendió la sinceridad del amor que asegura haber sentido por Pamela López y por el entorno familiar de la influencer. El cantante cuestionó que ella describiera la relación como una experiencia en la que se sintió utilizada, pese a que, según él, también había reconocido el apoyo emocional que recibió durante esa etapa.

"¿Cómo vas a sentirte usada si yo fui real con mis sentimientos? Mi amor fue sincero con ella, con sus hijos y con su familia. Yo no soy actor, no sé cómo fingir un sentimiento. Lo mío fue real, fluí con ella y ella lo sabe", declaró el artista, visiblemente incómodo por las afirmaciones de su expareja.

El músico también hizo referencia a las palabras que, según indicó, Pamela López habría utilizado anteriormente para describir el vínculo sentimental. En particular, recordó que ella destacaba el respaldo emocional que encontraba en él y que, de acuerdo con su versión, diferenciaba ese apoyo de cualquier aspecto económico.

“Ella misma lo dice: 'Paul me daba el amor y el apoyo moral que necesitaba'. Siempre recalca que no era algo económico, no sé por qué, pero después dice que se sintió usada. Que se ponga de acuerdo”, manifestó.

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