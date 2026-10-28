Paul Michael responde fuerte a Pamela López tras asegurar que se sintió usada en su relación y lanza advertencia: "No busques que hable mal de ti" Paul Michael rechazó las declaraciones de Pamela López sobre su romance y aseguró que su amor fue sincero. El cantante también cuestionó la versión de su expareja y le advirtió que no lo provoque para hablar mal de ella.

Paul Michael respondió a las declaraciones de Pamela López, quien confesó en el pódcast de Magaly Medina que se sintió utilizada durante la relación sentimental que mantuvieron. El cantante negó haber actuado con falsedad y defendió la autenticidad de sus sentimientos, tanto hacia la influencer como hacia sus hijos y su familia.

Durante una entrevista con el programa 'América hoy', el artista expresó su incomodidad por las afirmaciones de su expareja y dejó en claro que no tiene intención de hablar mal de ella públicamente. Sin embargo, le pidió que no lo provoque y cuestionó sus comentarios sobre el romance que compartieron.

Paul Michael advierte a Pamela López tras polémicas declaraciones

El cantante se pronunció luego de que Pamela López relatara su experiencia sentimental en el espacio digital conducido por Magaly Medina. Frente a las cámaras del programa matutino de América Televisión, Paul Michael sostuvo que conoce de cerca a la influencer y que sus declaraciones recientes le generan reacciones que, según manifestó, toma con cierta ironía.

"Pamela, no voy a hablar mal de ti, no busques que lo haga. No hay nadie más que la conozca mejor a Pamela que yo. Yo la miro nomás, veo sus videos y me río", expresó el músico al referirse a los comentarios de su expareja.

Paul Michael asegura que Pamela López se contradice sobre su relación

Al profundizar en su respuesta, Paul Michael defendió la sinceridad del amor que asegura haber sentido por Pamela López y por el entorno familiar de la influencer. El cantante cuestionó que ella describiera la relación como una experiencia en la que se sintió utilizada, pese a que, según él, también había reconocido el apoyo emocional que recibió durante esa etapa.

"¿Cómo vas a sentirte usada si yo fui real con mis sentimientos? Mi amor fue sincero con ella, con sus hijos y con su familia. Yo no soy actor, no sé cómo fingir un sentimiento. Lo mío fue real, fluí con ella y ella lo sabe", declaró el artista, visiblemente incómodo por las afirmaciones de su expareja.

El músico también hizo referencia a las palabras que, según indicó, Pamela López habría utilizado anteriormente para describir el vínculo sentimental. En particular, recordó que ella destacaba el respaldo emocional que encontraba en él y que, de acuerdo con su versión, diferenciaba ese apoyo de cualquier aspecto económico.

“Ella misma lo dice: 'Paul me daba el amor y el apoyo moral que necesitaba'. Siempre recalca que no era algo económico, no sé por qué, pero después dice que se sintió usada. Que se ponga de acuerdo”, manifestó.