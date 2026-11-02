Pamela López destapa su vínculo con Paolo Guerrero y reveló que tiene un 'tema pendiente' con Ana Paula Consorte: "Cuando la encuentre…" Pamela López sorprendió al revelar que tiene un asunto pendiente con Ana Paula Consorte. Además, recordó la cercanía que mantuvo con Paolo Guerrero y Doña Peta, y contó detalles de su relación con el futbolista.

Pamela López volvió a generar repercusión en el mundo del espectáculo peruano tras referirse a la polémica protagonizada por Ana Paula Consorte y Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos. La aún esposa de Christian Cueva aprovechó la controversia para revelar que también tendría una situación sin resolver con la modelo, a quien asegura haber conocido en algunas ocasiones.

Durante una intervención en su programa 'Vale todo', la influencer contó que tiene información sobre una supuesta confusión que habría generado una percepción equivocada de ella por parte de la brasileña. Aunque no precisó los motivos del desencuentro, manifestó que espera coincidir nuevamente con la pareja del 'Depredador' para conversar y aclarar lo sucedido. Asimismo, sorprendió al recordar los encuentros que tuvo con Doña Peta y la cercanía que existió entre sus hijos y el delantero peruano.

Pamela López expone problema con Ana Paula Consorte

La controversia comenzó luego de que Ana Paula Consorte cuestionara a Hernán Barcos por los presuntos besos que su esposa, Giuli Cunha, le habría enviado a Paolo Guerrero durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La reacción de la brasileña llamó la atención en redes sociales y provocó comentarios sobre la relación entre las parejas vinculadas al entorno del fútbol peruano.

En medio de la polémica, Pamela López fue consultada sobre el comportamiento de la actual pareja del delantero y terminó revelando que tendría un asunto pendiente con ella. Según expuso, aunque nunca ha mantenido una relación cercana con la modelo, sí ha coincidido en algunas oportunidades y conoce, por medio de terceras personas, que existiría una confusión respecto a su persona.

"No la conozco, he coincidido con ella, pero tengo un tema pendiente que aclarar con ella. Me imagino que cuando la encuentre lo aclararemos, un malentendido, una confusión, pero que no logré aclararlo porque ella públicamente jamás se dirigió a mí, pero por terceros sé que ella tiene una confusión, seguro en algún momento lo aclararé", manifestó López en su espacio televisivo.

Durante la conversación, la trujillana también recordó que en el pasado frecuentaba la vivienda de Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, con quien asegura haber construido un vínculo de cariño y respeto. La empresaria recordó que ambas compartían reuniones sociales y encuentros para tomar café, debido a la cercanía de sus domicilios.

"Yo en algún momento concurría mucho a la casa de Doña Peta, a quien le tengo gran cariño, respeto y admiración. Vive muy cerca de mi casa y teníamos un té de tías. Era la mamá de los seleccionados y la Pam Pam tomándose cafecito", relató.

¿Qué tipo de relación tienen Pamela López y Paolo Guerrero?

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando Pamela López habló directamente sobre el vínculo que mantuvo con Paolo Guerrero. La influencer aseguró que conoce al futbolista desde la época en que él mantenía una relación sentimental con Alondra García Miró y recordó que llegaron a coincidir en diferentes ocasiones por actividades relacionadas con la selección peruana.

"Yo no creo que le haya hecho mucha gracia, conozco a Paolo desde su relación con Alondra, tengo fotos de él cargando a mis hijos, incluso desde muy bebitos, chiquitos, hemos compartido por el tema de la selección", comentó.

Asimismo, Pamela López fue enfática al aclarar que el trato con el actual delantero de Alianza Lima siempre estuvo marcado por el respeto y la cordialidad. "Siempre ha sido con mucho respeto, señoras, qué tal Paolo, nunca hemos tenido una amistad de jugarnos o escribirnos ni nada por el estilo. Conozco el perfil y no lo creo que le haya hecho mucha gracia", agregó.