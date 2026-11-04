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Pamela López defiende a la esposa de Hernán Barcos y minimiza el reclamo de Ana Paula Consorte por Paolo Guerrero: “Me parece innecesario”

¡Desde México! Pamela López aseguró respaldar a Giuli Cunha y cuestionó a Ana Paula Consorte por exponer públicamente sus diferencias. Asimismo, la empresaria lanzó una crítica a Pamela Franco.

Pamela López defiende a Giuli Cunha tras las publicaciones de Ana Paula Consorte. Composición LR. Instagram
Pamela López defiende a Giuli Cunha tras las publicaciones de Ana Paula Consorte. Composición LR. Instagram
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Pamela López volvió a pronunciarse sobre una de las recientes controversias de la farándula peruana. Esta vez salió en defensa de Giuli Cunha, esposa del futbolista Hernán Barcos, luego de que Ana Paula Consorte hiciera públicos sus reclamos relacionados con unos supuestos besos enviados a Paolo Guerrero. Desde México, donde participa en los Premios Heat 2026, la empresaria consideró que la situación pudo resolverse de manera privada y calificó la exposición del conflicto como innecesaria.

La expareja de Christian Cueva aseveró para el diario 'Trome' que conoce personalmente a la figura brasileña desde la época en que el futbolista jugaba en Alianza Lima. Por ello, no dudó en describirla como una mujer intachable y correcta. Asimismo, la conductora de 'Vale Todo' aclaró que no mantiene ningún problema con Ana Paula Consorte, aunque manifestó que se enteró por terceros de una supuesta confusión que podría aclarar si tiene la oportunidad de conversar con ella.

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Respaldo total a Giuli Cunha frente al escándalo de Ana Paula Consorte

Tras ser consultada por la publicación de la pareja de Paolo Guerrero, la presentadora dejó clara su postura a favor de la esposa de Hernán Barcos. López recordó que compartió momentos con la brasileña durante la estancia de sus hijos en Alianza Lima y aseguró tener una buena impresión de ella: "Conozco a la esposa de Barcos. Me parece una mujer intachable, correcta. He compartido mucho con ella en el tiempo que me tocó estar como mamá de mis niños en Alianza", manifestó la influencer.

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Por otro lado, sobre los cuestionamientos de Consorte, la influencer consideró que no existía la necesidad de convertir el asunto en una controversia pública. Según su apreciación, ambas mujeres podían comunicarse directamente para aclarar cualquier malentendido, especialmente porque no habría antecedentes de enfrentamientos entre ellas. "De verdad me parece innecesario. Creo que ella tiene su número personal y pudo haberle escrito, sobre todo porque no tiene ninguna rencilla", expresó López.

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Pamela López critica a Pamela Franco por defender a Christian Cueva

Otro de los asuntos que abordó Pamela López durante su entrevista fue el conflicto legal que mantiene con Christian Cueva. La influencer confirmó que envió una carta notarial al futbolista y a su abogada, otorgándoles un plazo de tres días para rectificarse por unas declaraciones que considera falsas. "La carta fue enviada, se le dieron tres días para que pueda rectificarse, tanto él como su abogada, porque fueron los dos quienes afirmaron una mentira", declaró.

Cuando le preguntaron por la intervención de la actual pareja del popular 'Aladino', quien salió en defensa del futbolista frente al hecho, la aún esposa de Cueva aseguró desconocer los detalles de sus declaraciones, considerando que cualquier respaldo debería estar acompañado de pruebas. "Pero que defienda con pruebas, ¿no? Si vas a defender lo indefendible, mejor quédate calladita, porque ni siquiera así te ves más bonita", manifestó López.

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