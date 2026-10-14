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Milena Warthon detiene su show en concierto de su ídolo Zayn Malik y lanza protesta por incendios forestales: “El Perú se está quemando”

Milena Warthon cumplió su sueño de cantar en el concierto del ex One Direction Zayn Malik. Sin embargo, también aprovechó el escenario para alzar la voz ante miles por los incendios forestales.

La cantante Milena Warthon fue telonera del concierto de Zayn Malik en Lima.
La cantante Milena Warthon fue telonera del concierto de Zayn Malik en Lima.Foto: composición LR/difusión
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La presentación de Milena Warthon como telonera del concierto de su ídolo Zayn Malik en Lima tuvo un giro inesperado. Cuando su actuación llegaba a la recta final en Costa 21, la cantante peruana hizo una pausa para protestar en torno a los incendios forestales que afectan diversas regiones del país.

La artista aprovechó una de las noches más importantes de su carrera para llamar la atención sobre la emergencia ambiental. Su intervención ocurrió en medio de cuestionamientos desde distintos sectores por la inacción de las autoridades frente al avance de los siniestros y poco antes de la salida al escenario del exintegrante de One Direction, a quien admira desde muy pequeña.

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Milena Warthon protesta en pleno concierto de Zayn Malik

Durante las últimas semanas, los incendios forestales registrados en varias zonas del país han generado preocupación entre especialistas, autoridades locales y ciudadanos. En redes sociales también han aparecido cuestionamientos de distintos sectores por la respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a la emergencia y por la necesidad de adoptar medidas más rápidas para contener el avance del fuego.

Fue en ese contexto que Milena Warthon protagonizó uno de los momentos más comentados de la antesala del espectáculo de Zayn. Antes de interpretar una de las canciones finales de su repertorio, ella y sus bailarinas aparecieron con carteles que buscaban llamar la atención sobre la problemática.

Uno de los mensajes más visibles resumía la preocupación de la cantante sobre la situación que atraviesan distintas localidades del país. “El Perú se está quemando”, se leía en uno de los carteles que mostró sobre el escenario.

La cantante Milena Warthon fue telonera del concierto de Zayn Malik en Lima

La cantante Milena Warthon fue telonera del concierto de Zayn Malik en Lima. Foto: composición LR/difusión

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La intérprete de ‘Warmisitay’ también exhibió otro mensaje relacionado con la conservación de los ecosistemas afectados por los incendios. “Las latincholas protegemos los bosques”, indicaba otro de los letreros. Asimismo, una de las frases hacía referencia a la magnitud de la emergencia ambiental. “163 incendios en solo 40 días”, podía leerse en otro afiche levantado durante su protesta.

La escena adquirió un significado especial por el contexto en el que ocurrió. Milena Warthon no solo abrió el concierto de Zayn Malik en Perú y cumplió un sueño que nació en su adolescencia, cuando seguía cada paso de One Direction; la cantante limeña también decidió aprovechar ese momento para darle visibilidad a los siniestros que mantienen en alerta a diversas regiones del país y que ya han dejado víctimas mortales, daños ambientales y miles de afectados.

La cantante Milena Warthon fue telonera del concierto de Zayn Malik en Lima

La cantante Milena Warthon fue telonera del concierto de Zayn Malik en Lima. Foto: composición LR/difusión

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