Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Mirlos continúan innovando. Milena Warthon resalta su versatilidad y su importancia como nexo entre generaciones de artistas peruanos. Fotos: difusión.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Mirlos continúan innovando. Milena Warthon resalta su versatilidad y su importancia como nexo entre generaciones de artistas peruanos. Fotos: difusión.

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Milena Warthon es la impulsora del pop andino, sin embargo, eso no la limita. Por ello, no dudó en realizar una colaboración con Los Mirlos, una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país. La cantante se mostró entusiasmada y agradecida por grabar junto al grupo amazónico en el reciente lanzamiento de la canción 'Fan'.

Milena Warthon, quien cumplirá su sueño de abrir el show de Zayn Malik en Lima, aseguró que siempre ha sentido una gran admiración por la emblemática agrupación y destacó la buena conexión musical que surgió entre ambos durante el proceso creativo.

"Los Mirlos son personas maravillosas. Son personas muy lindas que he tenido el placer de conocer, he tenido el placer de ir a su casa, de conversar con ellos, de conversar con el señor Jorge, con sus hijos y y nada. Estoy muy agradecida por la oportunidad que ellos me están dando porque son leyendas y qué lindo que igual confíen en mi trabajo. Hay esta admiración mutua", declaró para La República.

Milena Warthon feliz por resultado de la canción 'Fan'

Asimismo, Milena Warthon aseguró que el tema que grabó con Los Mirlos está muy potente y divertido. “La canción está superbonita. Está divertida, chistosa, bailable y también con mucha actitud, con mucha aura, como ahorita está de moda”, comentó la cantante que meses atrás fue cuestionada por su vestimenta en fiesta de Virgen de la Candelaria.

Warthon también contó que desde su primer acercamiento con los integrantes del grupo, recibió muestras de respaldo y cercanía. Según explicó, ha podido conversar con ellos sobre música, futuros proyectos y la necesidad de continuar impulsando el talento peruano para que tenga una mayor presencia en escenarios internacionales.

Pese a contar con más de cinco décadas de trayectoria, Los Mirlos continúan apostando por nuevas propuestas musicales. Milena resaltó precisamente esa capacidad de mantenerse vigentes y señaló que la agrupación representa un importante vínculo entre distintas generaciones de artistas peruanos.

Milena Warthon alista su quinto aniversario

Tras el estreno de 'Fan', Milena Warthon se prepara para presentar su próximo espectáculo, 'Latinchola', que se realizará el 19 de setiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

El show contará con la participación de destacadas artistas latinoamericanas, entre ellas María Fuell, de Colombia, con quien lanzó 'Cosita rica'; Ñusta Picuasi, de Ecuador, junto a quien presentó 'Florecer'; y Flor Paz, de Argentina.

“Va a ser un show con mucho poder femenino, con poder andino, será un espectáculo de nivel internacional ya que tengo grandes invitados”, adelantó Milena Warthon sobre la propuesta.

'Latinchola' también incluirá un elenco de danza, invitados nacionales e internacionales y una producción especialmente diseñada para transmitir el concepto que da nombre al espectáculo. La propuesta busca fusionar música, raíces e identidad, además de mostrar la manera en que una nueva generación se relaciona y conecta con la cultura andina.