Florcita Polo reaparece con triste mensaje tras rogarle a su pareja Luiggi Yarasca que no la deje: "En nuestras tristezas ..." Tras protagonizar un tenso episodio con Luiggi Yarasca y ser encontrada en emergencia de una clínica, Florcita Polo compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Florcita Polo volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un reflexivo y emotivo mensaje en sus historias de Instagram, durante la mañana del jueves 5 de noviembre. La publicación se produjo después de que protagonizara un tenso episodio con su pareja, Luiggi Yarasca, a quien fue captada rogándole entre lágrimas que no la dejara, en medio de una discusión que terminó con la intervención del personal de seguridad de un establecimiento en Pachacámac.

A través de una imagen con un mensaje de contenido religioso, la hija de Susy Díaz compartió palabras sobre la presencia de Dios en los momentos difíciles, las tristezas y las alegrías. El mensaje llamó la atención por aparecer en medio de la preocupación generada por los recientes acontecimientos relacionados con su novio y las informaciones sobre su posterior ingreso a una clínica de Surquillo.

¿Qué publicó Florcita Polo tras incidentes con su pareja Luiggi Yarasca?

A través de sus historias de Instagram, Florcita Polo compartió una imagen con un mensaje centrado en la fe y la fortaleza para afrontar los momentos complicados. La publicación, realizada durante las primeras horas del jueves 5 de noviembre, contenía una reflexión sobre la presencia de Dios tanto en las etapas felices como en aquellas marcadas por la tristeza y las dificultades.

Y recuerda, ahí está Dios, en nuestros comienzos y finales, en nuestros días buenos y malos, en nuestras alegrías y tristezas; ahí está Él para abrazarnos y decirnos que sí podemos, decía el texto que difundió la hija de Susy Díaz.

El mensaje fue publicado después de los episodios protagonizados por Florcita y Luiggi Yarasca, cuyo primer enfrentamiento quedó registrado en un establecimiento de Rústica, en Pachacámac. Posteriormente, el equipo de Magaly Medina informó que la empresaria había sido encontrada en el área de emergencia de una clínica de Surquillo, acompañada por su hermana.

¿Qué pasó con Florcita Polo y Luiggi Yarasca?

Florcita Polo y Luiggi Yarasca protagonizaron un tenso enfrentamiento en un establecimiento de Rústica, ubicado en Pachacámac. Las imágenes difundidas en 'Magaly TV, la firme' mostraron a la hija de Susy Díaz llorando y corriendo descalza detrás de su pareja, mientras le suplicaba que no se marchara.

Sin embargo, el conflicto no habría terminado allí. Según información recogida por el equipo de Magaly Medina, ambos volvieron a encontrarse después de retirarse por separado del establecimiento y habrían protagonizado una segunda gresca. Este nuevo episodio presuntamente terminó en un accidente relacionado con unas escaleras, aunque no se precisaron las circunstancias en las que ocurrió.

Posteriormente, el reportero del programa encontró a Florcitaen el área de emergencia de una clínica de Surquillo, donde permanecía postrada en una cama y bajo supervisión de dos médicos. Su hermana la acompañaba y, según el periodista, responsabilizó directamente a Luiggi Yarasca por lo sucedido.



