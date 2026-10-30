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Actor Nico Ponce reaparece tras la muerte de su madre y revela el duro proceso que ella enfrentó: "Se fue en dos semanas"

El actor Nico Ponce compartió su dolor por la muerte de su madre, a quien llamaba 'La Martita'. El artista confesó que todo ocurrió repentinamente y que se imaginaba muchos años más junto a ella.

La madre de Nico Ponce falleció a inicios de octubre de 2026.
La madre de Nico Ponce falleció a inicios de octubre de 2026.Foto: composición LR/Instagram
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Nico Ponce atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el actor peruano reapareció tras el fallecimiento de su madre, a quien llamaba cariñosamente ‘La Martita’, y compartió detalles de los últimos meses que vivieron juntos.

Visiblemente afectado, el artista también explicó los motivos de su alejamiento de Lima. Según contó, dedicó ese tiempo a acompañar a su madre y brindarle una mejor calidad de vida, una decisión que hoy recuerda con gratitud en medio del duelo.

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Nico Ponce anuncia detalles de la muerte de su madre

Al inicio de su mensaje, Nico Ponce reconoció que no le resultaba sencillo hablar públicamente sobre lo ocurrido, pero que necesitaba compartir su experiencia. En ese contexto, recordó que decidió cambiar de entorno para pasar más tiempo con su madre y permitirle disfrutar de una etapa diferente, lejos de la rutina que llevaba en la capital.

Al recordar esos meses, el actor de ‘Mi amor, el wachimán’ destacó los momentos felices que compartieron como familia. "Creo que los últimos cinco meses, más o menos, que pasamos con ella fueron increíbles; fueron unos meses llenos de amor, llenos de disfrute y llenos de felicidad", expresó.

Sin embargo, la salud de su madre se complicó inesperadamente en un periodo muy corto. Según relató, su fallecimiento se produjo después de una serie de complicaciones médicas. "La Martita se fue en dos semanas, aproximadamente. Al final, había sido un infarto cerebral que desencadenó una neumonía, y esa neumonía se generalizó y, al final, tuvo una infección generalizada que fue la causa, más o menos, de su fallecimiento", contó.

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"Me imaginaba con ella muchos años más”: Nico Ponce se sincera sobre el fallecimiento de su madre

El fallecimiento de su mamá, ocurrido a inicios de octubre y anunciado en ese entonces por él mismo, cambió por completo los planes que había construido pensando en un futuro juntos. Según explicó el protagonista de ‘Pobre novio’, incluso había iniciado nuevos proyectos y visualizaba una vida distinta a su lado. "Me imaginaba con ella muchos años más todavía y ahora me he quedado un poco en el aire", confesó.

Ponce también agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió durante las semanas posteriores a la pérdida. Al explicar por qué permaneció alejado de las redes, señaló: "He recibido muchos mensajes con mucho amor, lindos, hermosos, de muchas personas que la querían a ella, que nos quieren, y no he podido contestarlos porque estaba con la cabeza en otro lado”.

Asimismo, reconoció que afrontar la situación ha sido especialmente complejo debido al estrecho vínculo que mantenía con su madre. “Ha sido muy difícil para mí. Yo soy hijo único, y para un hijo único, perder a una madre es muy difícil porque ella quería estar conmigo todo el tiempo y tuve que encargarme de todo el proceso: el antes, el durante, el después, que fue terrible, el después”, precisó.

Hacia el final del video, Nico Ponce aprovechó para reflexionar sobre los comentarios ofensivos que suelen circular en internet. En ese sentido, pidió a los usuarios actuar con más empatía y recordar que nadie conoce realmente las batallas que enfrenta la otra persona. Para Ponce, detrás de cada perfil existe una historia distinta y, en circunstancias delicadas, una palabra de odio puede causar un daño mucho mayor del que se imagina. Tras más de tres semanas de duelo, aseguró que poco a poco retomará sus actividades en Lima y agradeció el respaldo recibido en este difícil momento.

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