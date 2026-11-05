Huancayo: Acción Popular y Batalla Perú empatan en Quichuay y segundo lugar se definió por sorteo

La asignación de los puestos en el concejo municipal del distrito de Quichuay, provincia de Huancayo, se definió con el lanzamiento de una moneda de S/ 1 tras el empate en el segundo lugar entre Acción Popular y Batalla Perú, agrupaciones que igualaron con 231 votos.

Ante este resultado, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo aplicó la ley para ordenar quiénes ocuparían los cargos de regidores en el municipio. La alcaldía ya estaba asegurada para Alianza para el Progreso, que ganó las elecciones de forma directa con 511 votos.

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El presidente del JEE de Huancayo, Luis Samaniego Cornelio, explicó que el proceso requería la presencia de un notario para ser válido.

"En caso de Quichuay es un tema de Acción Popular y Batalla Perú. ¿Cuál es la metodología? Cuando se empata en votaciones hay un sorteo, pero ese sorteo tiene que tener ciertas formalidades como es la fe que da un notario. Entonces vamos a tener a una notaria pública para que dé fe de esta metodología", vía Exitosa.

Asimismo, la autoridad electoral explicó la mecánica con la que se determinó el turno de elección de cara o sello entre los representantes de ambos partidos.

"¿En qué consiste? En que se tira una moneda de un sol y cada uno de los que han empatado decide si va por cara o sello, pero para eso hay un ánfora que prácticamente se escoge para que tenga la primera opción de cara o sello".

Samaniego detalló que el procedimiento tuvo como fin resolver la posición del segundo puesto para la integración del municipio.

"En presencia de la notaria, como ella constata hechos y da fe en ese acto público, ese es el que va a resultar ganador como segundo, digamos, quien va a ingresar al tema del distrito. Es un empate en la votación que hay que resolverlo con la metodología".

En esa línea, el titular del organismo electoral destacó que era la primera vez que ocurría un empate en Huancayo.

"Este empate es el primero dentro de la provincia de Huancayo y la jurisdicción electoral. Con ello se busca garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento para la proclamación de las listas ganadoras".

Tras la realización del sorteo en la sede electoral, Acción Popular obtuvo el segundo lugar para asumir el cuarto cargo de regidor en el distrito, mientras que Batalla Perú completó la conformación del concejo municipal con el quinto y último cupo.