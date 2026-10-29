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Espectáculos

Tatiana Astengo muestra su nueva apariencia física tras dejar su fama en Perú y empezar de cero en España: “Más libre y con más experiencia”

A sus 59 años, la actriz peruana compartió una sincera sesión de fotos en Instagram, destacando su aceptación del paso del tiempo y el valor de sus experiencias vividas.

Tatiana Astengo continúa su carrera en España, donde ha participado en producciones como ‘Los misterios de Laura’ y ‘Rumbos Cruzados’, ganadora de un Premio India Catalina.
Tatiana Astengo continúa su carrera en España, donde ha participado en producciones como ‘Los misterios de Laura’ y ‘Rumbos Cruzados’, ganadora de un Premio India Catalina.
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Tatiana Astengo viene haciendo carrera en España. Tras dejar atrás su personaje de Reina Pachas en 'Al fondo hay sitio', la actriz peruana viajó al Viejo Continente en busca de nuevas oportunidades. Favorablemente para ella, ha logrado seguir haciendo lo que más ama: actuar. Ha estado en producciones internacionales como 'Los misterios de Laura' y 'Rumbos Cruzados', que fue reconocida como Mejor Serie de Ficción Web en los Premios India Catalina.

A sus 59 años, Tatiana Astengo compartió una sesión fotográfica reciente en la que decidió mostrarse de manera natural y reflexionar sobre el paso del tiempo. Asimismo, se mostró agradecida porque la actuación sigue siendo parte de su vida.

"Estas nuevas fotos no solo muestran cómo me veo hoy; son el mapa de todo lo que he caminado (...) Hoy soy mayor y estas fotos abrazan el paso del tiempo. No pretendo ocultarlo: en cada línea hay aceptación, experiencia y material infinito para mis futuros personajes", expresó en Instagram. "Gracias al equipazo que entendió perfecto que estas fotos tenían que ser honestas, sin ocultar una realidad y también juguetonas", añadió.

Tatiana Astengo expresa que actuar es fundamental para su vida y que, a pesar de los retos, sigue dispuesta a aceptar nuevos desafíos artísticos.

Tatiana Astengo expresa que actuar es fundamental para su vida y que, a pesar de los retos, sigue dispuesta a aceptar nuevos desafíos artísticos. Foto: Instagram

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Tatiana Astengo, quien no deja de cuestionar el gobierno de Keiko Fujimori, se mostró conforme con cómo quedaron sus imágenes. Asimismo, recordó que no fue fácil empezar de cero en otro país, por lo que valora cada oportunidad que llegó a su carrera.

"Hacer arte en el Perú es un acto de resistencia. Por eso, hace años decidí apostar por mí, dejé el confort y me fui a España a estudiar y empezar de cero. El camino tuvo días muy duros, pero me aferré a mis sueños. La vida me regaló señales hermosas y la inmensa alegría de poder vivir de la actuación allá", manifestó en su publicación del martes 27 de octubre.

"Para mí, actuar es una necesidad vital. Es mi forma de comunicarme y de autoconocerme. Lo digo siempre: esta carrera me salvó la vida. Me dio un espacio seguro para sentir y transitar emociones que en mi vida personal no podía tocar por estar siempre en estado de alerta o protección. Actuando sané", agregó sobre su pasión por la actuación.

Finalmente, Astengo indicó que está preparada para aceptar todos los retos artísticos que le sumen. "Las ganas y la ilusión siguen intactas, pero ahora disfruto el oficio desde otro lugar. Con total honestidad, sin traicionarme y con el corazón abierto. Sé que las historias y personajes que vendrán serán un regalo, porque llegarán justo cuando necesite aprender de ellos. Mi camino es único. Aquí estoy: con más experiencia, más libre y lista para lo que viene", concluyó.

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