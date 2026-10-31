Lilian Schiappa-Pietra, actriz de ‘La vida que me robaste’, expone la identidad de director teatral que la acosó: “Era muy hostigador, maltrataba a la gente” La actriz y comunicadora relató el episodio de acoso que sufrió años atrás. También cuestionó a los actores y actrices que conocían estos hechos y no hicieron nada.

La actriz peruana Lilian Schiappa-Pietra acusó públicamente al director de teatro Édgar Saba de acoso sexual durante los ensayos de una obra, según declaraciones ofrecidas a 'Ellos&Ellas+'. La intérprete expuso cómo las asimetrías de poder en el sector artístico dificultan que las víctimas denuncien por temor a perder oportunidades o sufrir represalias laborales.

"Édgar Saba fue la persona que me terminó acosando. Hubo muchas situaciones de acoso de su parte", manifestó la actriz que da vida a Ramona en 'La vida que me robaste'. Asimismo, la comunicadora acusó al director de consumir estupefacientes.

"Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo tengo amigos que luchan con el tema de las drogas porque es una enfermedad bien dura, pero eso no los hace a ellos unos acosadores, ni tampoco hace que ellos tengan este tipo de actitudes hacia hacia las mujeres o hacia la gente, porque no solamente estoy hablando de acoso, este hombre también era muy hostigador, maltrataba a la gente en muchos lugares. Entonces eso para mí no es una justificación", expresó.

Lilian Schiappa-Pietra acusa a colegas de no hacer nada

Además, Schiappa-Pietra criticó la complicidad y la falta de respuesta del gremio ante este tipo de conductas. Señaló que decidió romper el silencio para alertar y proteger a elencos jóvenes que podrían trabajar bajo la dirección de Saba, cuestionando también el respaldo institucional o los intereses tras los cargos directivos que el director ha ocupado.

"Es lamentable y es una vergüenza que hombres y mujeres que se abanderan de un montón de cosas (se callen). Me parece una hipocresía total. La verdad es que es muy triste y vergonzoso. Y para mí lo más difícil fue eso: continuar haciendo temporada con estas personas, porque en escena yo tenía que ser compañera de ellos, yo tenía que estar ahí para ellos. Pero yo llegaba a mi camerino, me encerraba, hacía mi trabajo, me volví a encerrar para cambiarme y me iba. Si es que podía irme, porque a veces el hombre estaba fuera del teatro esperándome", relató.

Lilian Schiappa-Pietra cuenta con una sólida trayectoria en cine, televisión ('De vuelta al barrio', 'La vida que me robaste') y teatro. Recientemente encarnó a la Novia en 'Bodas de sangre' (2026). Con su testimonio, busca visibilizar la urgencia de combatir el acoso y crear entornos seguros para denunciar dentro de la comunidad cultural.