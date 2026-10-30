Actriz Stephanie Orúe revela que famoso director de teatro la acosó a los 18 años: “Fue una tortura trabajar con él” Stephanie Orúe recordó un episodio traumático de su juventud, donde fue víctima de acoso sexual por un reconocido director de teatro en un taller del Centro Cultural de la PUCP.

Stephanie Orúe desempolvó uno de los episodios más traumáticos en su carrera. En una reciente entrevista, la artista peruana contó la difícil experiencia que vivió a los 18 años, cuando estaba en plena preparación para convertirse en actriz. Según ella, un famoso actor y director de teatro, a quien ella admiraba mucho, la acosó sexualmente.

De acuerdo con el testimonio de Stephanie Orúe, ella fue la asistente del taller que dictaba en el Centro Cultural de la PUCP dicho director de teatro, quien al inicio fue muy amable con ella. pero, con el paso de los días, se mostró más confianzudo.

"Primero tuvo un intento de querer agarrarme la pierna, como solapadamente. A mí me descuadró. Obviamente me hice a un lado para no dejar que me tocara. Él instaló esa especie de juego. Siempre intentaba tocarme. Entonces, desde que empecé el taller tenía que lidiar con que él me quería tocar la pierna, me quería rozar", manifestó.

Stephanie Orúe fue víctima de acoso sexual

Stephanie Orúe, quien anunció el nacimiento de su primer hijo, manifestó que no fue fácil compartir lo que le pasaba con otras personas por temor a que su mamá no le deje asistir al taller de actuación o que genere un problema en dicho centro cultural.

"En vez de pensar que tenía que denunciarlo, yo pensaba: ‘si lo hago, voy a generar un problema y de repente me van a botar de la escuela a mí’, no sé, cosas que uno piensa que ahorita digo ‘son absurdas’, pero en ese momento tenía mucho miedo (...) Entonces traté de lidiar con eso", recordó.

Sin embargo, Stephanie Orúe no iba a dejar que dicho profesor la siga acosando, por lo que no dudó en meterle un manazo cuando estuvo a punto de sobrepasarse con ella.

"Terminó la clase y me dijo: ‘nunca más me vuelvas a hacer eso delante de mis alumnos’. Y yo le dije por primera vez: ‘Y tú nunca más vuelvas a intentar tocarme’. Me dio la mano y fue como un caso cerrado. Yo no sabía que yo era una de sus tantas víctimas. Y que conmigo no logró ir a más. Fue una tortura trabajar con él", añadió.