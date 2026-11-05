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Ebelin Ortiz, Mariella Fonseca y María del Carmen Padilla rendirán tributo a la música criolla en el show ‘Mi voz es mensajera’

Inspirada en la Trilogía Criolla de Coco Llaque, la obra busca renovar la narrativa musical sobre mujeres y sus realidades, con la dirección de Rudy Bezir, reconocido dramaturgo peruano.

La obra 'Mi voz es mensajera' fusiona teatro y música, presentando dieciséis relatos femeninos en el Centro Cultural Ricardo Palma el 4 y 5 de diciembre.
La obra 'Mi voz es mensajera' fusiona teatro y música, presentando dieciséis relatos femeninos en el Centro Cultural Ricardo Palma el 4 y 5 de diciembre.Foto: difusión.
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Poseen una identidad definida, una trayectoria propia y una expresión particular que un creador logró plasmar en forma de pieza musical. Sin embargo, su presencia había estado limitada únicamente al plano auditivo dentro de cada tema. Las noches del viernes 4 y sábado 5 de diciembre, desde las 8.00 p. m., un total de dieciséis de estos relatos cobrarán vida sobre las tablas del Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores. La puesta en escena lleva por título ‘Mi voz es mensajera’ y se trata de una propuesta que integra el teatro con la música, bajo la producción general de B&T Arte y Cultura.

La estructura de ‘Mi voz es mensajera’ se divide en dos partes y contempla una extensión aproximada de dos horas. Asimismo, el montaje abre la posibilidad de ser contratado de manera exclusiva para agrupaciones privadas, organizaciones o eventos de carácter corporativo, gestionando los detalles directamente con el equipo de producción. Para el público general, el acceso se encuentra a la venta mediante la plataforma Joinnus, estableciendo sus costos en un rango comprendido entre los S/55 y S/80.

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¿Cuál es la propuesta central de ‘Mi voz es mensajera’?

La obra reúne dieciséis composiciones inéditas que cobran sentido a través de dieciséis figuras individuales. Para realizar este despliegue, el elenco está conformado por tres destacadas figuras con amplio recorrido tanto en el ámbito de la música criolla como en el teatro musical: Mariella Fonseca, Ebelin Ortiz y María del Carmen Padilla. Acompañándolas desde el fondo del escenario se despliega un conjunto musical en directo integrado por siete ejecutantes, todos conducidos por la guía musical de Agustín Rojas, virtuoso del bajo, compositor y arreglista reconocido dentro del panorama del jazz, la música criolla y la tradición afroperuana en Lima.

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El montaje, bajo la producción de B&T Arte y Cultura, cuenta con un elenco de tres destacadas artistas y un conjunto musical en vivo, liderado por Agustín Rojas.

El montaje, bajo la producción de B&T Arte y Cultura, cuenta con un elenco de tres destacadas artistas y un conjunto musical en vivo, liderado por Agustín Rojas.

Entre las vivencias que adquieren dimensión escénica destaca la historia de una competidora de danza que lucha desde una montura y se niega a rendirse a pesar del malestar físico. También figura el relato de una protagonista que descubrió el significado de ser libre a través de sus propias marcas de vida. Se suma la experiencia de una adulta mayor que festejó sus nueve décadas de existencia a través de una pantalla digital, privada del contacto afectivo y de la fiesta tradicional debido a las restricciones de la crisis sanitaria global.

Del mismo modo, se muestra la realidad de una migrante impedida de darle el último adiós a su progenitora, asumiendo que el despojo absoluto forma parte del costo de retornar. Son dieciséis retratos femeninos que configuran una corriente renovada dentro del cancionero criollo del Perú, representando un punto de contacto entre los relatos que compartimos y los procesos internos que nos marcan.

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Antecedentes del montaje

La selección musical que da forma a ‘Mi voz es mensajera’ se desprende de la Trilogía Criolla creada por Coco Llaque, una obra compuesta por treinta temas originales organizados a lo largo de tres producciones discográficas editadas entre los años 2024 y 2026: ‘Dejar el alma en cada canción’ (2024), ‘Desbordes de emoción’ (2025) y ‘En las malas y en las buenas’ (2026). Esta serie busca renovar la narrativa musical criolla, ofreciendo miradas sobre las mujeres que se alinean con las realidades actuales. De este modo, la propuesta escénica se encarga de dar corporalidad y voz a las vivencias que los discos transmiten en formato sonoro.

La construcción dramática y la conducción escénica recaen en la labor de Rudy Bezir, autor de origen franco-peruano reconocido con el Premio de Nueva Dramaturgia del FAE Lima en 2021 y con el segundo lugar dentro del IX Concurso de Dramaturgia Peruana organizado por el Centro Cultural Británico en 2024. Por su parte, la creación de los temas musicales y la gestión ejecutiva de la producción corresponden íntegramente al compositor y productor Coco Llaque.

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