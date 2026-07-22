HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡De la televisión al teatro internacional! Actriz Yvonne Frayssinet protagonizará obra que conquistó Nueva York, Madrid y México

Yvonne Frayssinet dará vida a América Alcalá, una docente frente a la jubilación que enfrenta la soledad y acompaña a una adolescente en transición.


Yvonne Frayssinet protagoniza 'La profesora', del dramaturgo español Eduardo Galán, que estrena en Lima el 4 de septiembre de 2026. Fotos: difusión
Yvonne Frayssinet protagoniza 'La profesora', del dramaturgo español Eduardo Galán, que estrena en Lima el 4 de septiembre de 2026. Fotos: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Los actores de 'Al fondo hay sitio' no se encasillan en la serie. Mientras Erick Elera debuta en el doblaje con la nueva película de 'PAW Patrol', la actriz Yvonne Frayssinet no deja de hacer teatro. Sin embargo, la artista peruana está emocionada porque protagonizará 'La profesora', obra del reconocido dramaturgo español Eduardo Galán que llegará por primera vez a Lima tras conquistar al público de Nueva York, Madrid y Ciudad de México.

Yvonne Frayssinet compartirá el protagonismo de 'La profesora', que comenzará el 4 de septiembre de 2026 en el Teatro Ricardo Blume (Jesús María), con Leonardo Torres Vilar. Ambos también serán parte de la producción, junto a Carlos Arana y Aranwa Teatro. En tanto, Mateo Chiarella Viale está a cargo de la dirección.

PUEDES VER: Actriz Yvonne Frayssinet no piensa en el retiro y tampoco tiene planes de dejar ‘Al fondo hay sitio’: “Voy a trabajar hasta que me dé la gana”

lr.pe

Yvonne Frayssinet dará vida a una profesora cercana a la jubilación

La obra, escrita por el dramaturgo español Eduardo Galán, sigue la historia de América Alcalá, una docente cercana a la jubilación que lidia con el miedo al paso del tiempo y a la soledad. Al mismo tiempo, intenta acompañar a Daniela, una adolescente que atraviesa un proceso de transición y cuya conducta genera inquietud tanto en la escuela como en su familia.

La obra ha tenido éxito en Nueva York, Madrid y Ciudad de México.

La obra ha tenido éxito en Nueva York, Madrid y Ciudad de México. Foto: difusión

Para abordar la situación, América cita a una serie de tutorías a Ortiz, padre de la joven. Se trata de un hombre de origen humilde, sin estudios superiores y con aspiraciones sencillas, que trabaja en la venta de pescado en un supermercado. El encuentro entre ambos da paso a un vínculo atravesado por marcadas diferencias sociales, culturales y personales, pero que terminará modificando sus vidas.

A partir de esta relación, la puesta en escena reflexiona sobre los vínculos humanos, los prejuicios, la empatía y las dificultades que enfrentan padres y educadores en la actualidad.

PUEDES VER: Marcelo Oxenford sorprende al revelar que ha iniciado los trámites para nacionalizarse peruano: "Le debo mucho a este país"

lr.pe

¿Cuándo se estrenará 'La profesora' en Lima?

La temporada de 'La profesora' en Lima iniciará el 4 de septiembre y tendrá una duración de cuatro semanas. Las funciones se realizarán los viernes, sábados y lunes a las 8.00 p. m., y los domingos a las 7.00 p. m., en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en jirón Huiracocha 2160, Jesús María. La venta de entradas está disponible por Ticketmaster.

Cabe indicar que 'La profesora' tuvo su estreno mundial en Estados Unidos mediante una producción bilingüe. Un año después llegó a España, donde obtuvo una favorable recepción, y actualmente se presenta en México con Silvia Pasquel y Alberto Estrella. Desde su debut, la obra ha sido bien recibida por el público y la crítica, particularmente por la comunidad hispana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Leonardo Torres Vilar: “El teatro debe incomodar a todo el mundo”

Leonardo Torres Vilar: “El teatro debe incomodar a todo el mundo”

LEER MÁS
Actriz Yvonne Frayssinet no piensa en el retiro y tampoco tiene planes de dejar ‘Al fondo hay sitio’: “Voy a trabajar hasta que me dé la gana”

Actriz Yvonne Frayssinet no piensa en el retiro y tampoco tiene planes de dejar ‘Al fondo hay sitio’: “Voy a trabajar hasta que me dé la gana”

LEER MÁS
Lucía Oxenford reaparece y revela por qué se fue del pódcast de farándula ‘Xno.decirlo’: “A veces no sabía de qué estábamos hablando”

Lucía Oxenford reaparece y revela por qué se fue del pódcast de farándula ‘Xno.decirlo’: “A veces no sabía de qué estábamos hablando”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pati Lorena sorprende al revelar cómo la trató Magaly Medina tras entrevista en su podcast: “Es super cariñosa”

Pati Lorena sorprende al revelar cómo la trató Magaly Medina tras entrevista en su podcast: “Es super cariñosa”

LEER MÁS
El polémico video de Said Palao que indigna a los fans de 'Esto es guerra': ¿Hubo trampa en plena semifinal?

El polémico video de Said Palao que indigna a los fans de 'Esto es guerra': ¿Hubo trampa en plena semifinal?

LEER MÁS
Administradora de hotel revela que percibía "olores raros" en la habitación de Angie Jibaja: "Como a marihuana"

Administradora de hotel revela que percibía "olores raros" en la habitación de Angie Jibaja: "Como a marihuana"

LEER MÁS
Chacalón Jr. rompe su silencio sobre su estado de salud y revela la enfermedad que lo alejó de los escenarios

Chacalón Jr. rompe su silencio sobre su estado de salud y revela la enfermedad que lo alejó de los escenarios

LEER MÁS
Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

LEER MÁS
Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025