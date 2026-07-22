Yvonne Frayssinet protagoniza 'La profesora', del dramaturgo español Eduardo Galán, que estrena en Lima el 4 de septiembre de 2026. Fotos: difusión

Yvonne Frayssinet protagoniza 'La profesora', del dramaturgo español Eduardo Galán, que estrena en Lima el 4 de septiembre de 2026. Fotos: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los actores de 'Al fondo hay sitio' no se encasillan en la serie. Mientras Erick Elera debuta en el doblaje con la nueva película de 'PAW Patrol', la actriz Yvonne Frayssinet no deja de hacer teatro. Sin embargo, la artista peruana está emocionada porque protagonizará 'La profesora', obra del reconocido dramaturgo español Eduardo Galán que llegará por primera vez a Lima tras conquistar al público de Nueva York, Madrid y Ciudad de México.

Yvonne Frayssinet compartirá el protagonismo de 'La profesora', que comenzará el 4 de septiembre de 2026 en el Teatro Ricardo Blume (Jesús María), con Leonardo Torres Vilar. Ambos también serán parte de la producción, junto a Carlos Arana y Aranwa Teatro. En tanto, Mateo Chiarella Viale está a cargo de la dirección.

Yvonne Frayssinet dará vida a una profesora cercana a la jubilación

La obra, escrita por el dramaturgo español Eduardo Galán, sigue la historia de América Alcalá, una docente cercana a la jubilación que lidia con el miedo al paso del tiempo y a la soledad. Al mismo tiempo, intenta acompañar a Daniela, una adolescente que atraviesa un proceso de transición y cuya conducta genera inquietud tanto en la escuela como en su familia.

La obra ha tenido éxito en Nueva York, Madrid y Ciudad de México. Foto: difusión

Para abordar la situación, América cita a una serie de tutorías a Ortiz, padre de la joven. Se trata de un hombre de origen humilde, sin estudios superiores y con aspiraciones sencillas, que trabaja en la venta de pescado en un supermercado. El encuentro entre ambos da paso a un vínculo atravesado por marcadas diferencias sociales, culturales y personales, pero que terminará modificando sus vidas.

A partir de esta relación, la puesta en escena reflexiona sobre los vínculos humanos, los prejuicios, la empatía y las dificultades que enfrentan padres y educadores en la actualidad.

¿Cuándo se estrenará 'La profesora' en Lima?

La temporada de 'La profesora' en Lima iniciará el 4 de septiembre y tendrá una duración de cuatro semanas. Las funciones se realizarán los viernes, sábados y lunes a las 8.00 p. m., y los domingos a las 7.00 p. m., en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en jirón Huiracocha 2160, Jesús María. La venta de entradas está disponible por Ticketmaster.

Cabe indicar que 'La profesora' tuvo su estreno mundial en Estados Unidos mediante una producción bilingüe. Un año después llegó a España, donde obtuvo una favorable recepción, y actualmente se presenta en México con Silvia Pasquel y Alberto Estrella. Desde su debut, la obra ha sido bien recibida por el público y la crítica, particularmente por la comunidad hispana.