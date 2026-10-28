Obra ‘Desencuentros’ se estrena este jueves 5 de noviembre en el Teatro del Centro Cultural PUCP

La Facultad de Artes Escénicas (Especialidad de Teatro) y el Centro Cultural de la PUCP estrenan 'Desencuentros', una propuesta dramatúrgica peruana escrita por Gino Luque y dirigida en conjunto por Fito Bustamante y Josué Castañeda. A través de cinco monólogos entrelazados que combinan sueños y fragmentos de vida, la historia explora la distancia emocional de personajes que intentan reconectarse mediante cartas, correos o videos, pero cuyos intentos se ven empañados por la culpa, el pasado y las brechas en la comunicación.

A diferencia del teatro tradicional, los actores (Manuel Calderón, Vera Castaño, Luis Jaime Cisneros, Sebastián Cornejo, Maritza Díaz, Luciana Giraldo y María José Jugo) no comparten escena físicamente; esta separación es precisamente el motor creativo que transforma el aislamiento en una búsqueda de belleza sobre las tablas.

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¿Cuándo inicia 'Desencuentros' en el Teatro del Centro Cultural PUCP?

La temporada inicia el jueves 5 de noviembre en el Teatro del CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma ccpucpencasa.com y de manera presencial en la boletería del centro cultural (de lunes a domingo, de 3.00 p. m. a 9.00 p. m.).

"El proceso de creación nos enfrentó al reto de articular una obra donde los personajes no se encuentran físicamente en escena. Esa aparente distancia se convirtió en nuestra mayor fuerza: un territorio de búsqueda actoral para afinar el detalle y encontrar la belleza dentro de la incomunicación y las ‘impecables soledades’", contó Fito Bustamante, uno de sus directores.

¿De qué trata 'Desencuentros'?

'Desencuentros' explora la distancia entre cinco vidas marcadas por la incomunicación, la culpa y el peso del pasado. Un padre que justifica un abandono, una ex pareja que intenta buscar en los escombros de su relación una respuesta, un escritor que recibe cartas ajenas y un hijo bailando en su soledad. A través de monólogos fragmentados y sueños, la obra nos confronta con una pregunta esencial: ¿qué hacemos con los vínculos cuando el diálogo ya se ha roto?