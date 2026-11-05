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Política

Keiko Fujimori da balance de sus 100 primeros días sin mejoras sustanciales: “No hemos vencido al crimen aún”

La presidenta señaló que se registran 6.5 crímenes violentos diarios, reconociendo que todavía no se ha logrado controlar la situación. Además, Fujimori repasó las medidas adoptadas para prevenir el Fenómeno El Niño y emergencias climáticas, así como acciones en diversos sectores.

Keiko Fujimori da balance de los primeros cien días de su Gobierno.
Keiko Fujimori da balance de los primeros cien días de su Gobierno.Captura TVPerú
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La presidenta Keiko Fujimori ofreció un mensaje a la Nación en el que hizo un balance de sus primeros 100 días de Gobierno. La mandataria aseguró que se han registrado mejoras; sin embargo, reconoció que todavía se cometen 6,5 crímenes violentos al día, según sus propias palabras. Además, repasó algunas de las medidas adoptadas en materia de prevención ante el fenómeno El Niño y otras emergencias climáticas, así como las acciones emprendidas en otros sectores.

"Ninguna estadística borra el miedo de una familia amenazada, no hemos vencido al crimen aun, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección y sin bajar la guardia. Sabemos que estamos en el camino correcto", aseguró la mandataria durante su presentación.

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Fujimori afirmó que se han desarticulado 37 organizaciones criminales y más de 2.000 bandas. Además, señaló que se han emitido 1.200 órdenes de expulsión por inmigración ilegal, entre otras cifras.

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Para sus primeros 100 días de Gobierno, Fujimori había incluido en su plan de Gobierno una serie de propuestas en materia de orden ciudadano. Entre ellas, figuraban reducir en un 20% la tasa nacional de homicidios, implementar un Centro Nacional de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones del país y disminuir la impunidad del 90% al 50%. Sin embargo, la mandataria no hizo referencia al estado de cumplimiento de estos compromisos.

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También habló del Fenómeno El Niño

“100 días no alcanzan para resolver los problemas de otros gobiernos”, dijo la presidenta. La mandataria recurrió a una de sus estrategias narrativas habituales: señalar a las administraciones anteriores como las principales responsables de la situación institucional que recibió al asumir el cargo. Además de la inseguridad —problemática que identificó como la más nociva para el país—, Fujimori se refirió a las medidas adoptadas para prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

La mandataria aseguró que se han invertido más de 1.500 millones de soles en prevención. Asimismo, afirmó que se ha ejecutado la descolmatación de más de 179 kilómetros de ríos a lo largo de la costa. También señaló que se han llevado a cabo obras por impuestos para hacer frente a la emergencia, entre otras acciones de prevención implementadas en el norte del país.

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En su plan de Gobierno, Fuerza Popular incluyó una propuesta relacionada con el fenómeno El Niño: el diseño de un Seguro Pesquero Nacional para cubrir pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos, financiado parcialmente por el Estado y con reaseguro internacional. Sin embargo, el plan no desarrolla los detalles de esta iniciativa ni establece un plazo para su ejecución.

Al margen del fenómeno El Niño, la mandataria también hizo hincapié en los incendios forestales que azotaron al país en los últimos meses. Al respecto, señaló que se adoptaron medidas como el alquiler de más helibaldes para atender la emergencia y la aceptación de ayuda por parte de Chile.

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