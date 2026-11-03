Susana Baca se emociona al revelar que le cantará al papa León XIV en Perú: “Soy una mujer afortunada” A pocos días de la visita del Papa León XIV a Perú, se confirman los artistas que lo acompañarán, entre ellos, la reconocida Susana Baca. La cantante expresó su alegría al recibir esta oportunidad.

A pocos días de la primera visita de León XIV a Perú como pontífice, se siguen revelando qué famosos podrán tener algún tipo de contacto con Robert Francis Prevost​​, quien tiene un vínculo cercano con el país. Además de Lita Pezo y Tania Libertad, este martes 3 de noviembre, la misma cantante Susana Baca reveló que tendrá la oportunidad de cantarle al máximo representante de la Iglesia católica.

Mediante sus redes sociales, Susana Baca expresó su emoción al confirmar que le cantará al 'Papa peruano' durante la visita al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. "Soy una mujer afortunada. Mi camino de hoy tiene luces, mucha luz y paz y alegría", manifestó Baca, quien se mostró en contra de la creación del Colegio de Artistas.

Susana Baca feliz de cantarle al papa León XIV

Susana Baca, quien mostró postura durante las elecciones presidenciales, se mostró feliz de ser parte de artistas que cantarán al papa León XIV y prometió que lo hará con todo el corazón. Por eso, avisó a los medios de comunicación que no ofrecerá ningún tipo de entrevista porque se centrará en "ese acto maravilloso".

"Me han pedido que le cante al Papa cuando visite nuestro Perú, un país que él conoce en sus esencias más que muchos. Un Perú que él lo lleva adentro… Hasta la raíz. Yo quisiera que mi canto ese día tenga las esencias y la fuerza para transmitirle todo lo que las mujeres y los hombres de nuestra tierra quisieran decir. Voy a salir a cantar con mi corazón elevado a Dios", manifestó en sus redes.

Asimismo, Baca indicó que tras su experiencia con el Papa, recién hablará del tema. "Les pido comprensión a aquellos que quisieran saber más. Pero estos actos sagrados, no son para exhibirlos, sino más bien son actos de recogimiento, sagrados y de espíritu. Creo eso si, que el clamor como sentido de todos al Papa, es que ore por el Perú que tanto necesitamos tanto de él. El Perú que necesita su reconciliación", concluyó.