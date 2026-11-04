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Hija mayor de Laura Bozzo desata polémica al exigir $/5.000 para hablar sobre la salud de su madre, según prensa mexicana

'América Hoy' se contactó con periodistas de ese país, quienes aseguraron que Victoria de la Fuente, de 38 años, les habría pedido dinero para hablar sobre el estado de su madre, Laura Bozzo.

Victoria de la Fuente tiene 38 años y es la hija mayor de Laura Bozzo. Foto: Composición LR/Instagram.
Victoria de la Fuente tiene 38 años y es la hija mayor de Laura Bozzo. Foto: Composición LR/Instagram.
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La situación de salud de Laura Bozzo sigue despertando preocupación, pero esta vez quien acapara la atención es su hija mayor, Victoria de la Fuente, de 38 años. La empresaria radicada en Estados Unidos quedó envuelta en una controversia luego de que periodistas mexicanos afirmaran que les habría pedido dinero para ofrecer detalles sobre la condición de la conocida 'abogada de los pobres'.

Durante un informe presentado en 'América Hoy', un comunicador azteca contó que intentó contactar a la hija de la conductora peruana para preguntarle por el estado de su madre. Sin embargo, la respuesta que recibió estuvo lejos de lo que esperaba y terminó generando comentarios. "Me pidió US$5.000", afirmó.

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Prensa mexicana asegura que hija de Laura Bozzo pide dinero a cambio de información

Uno de los comunicadores aseguró que escribió a Victoria de la Fuente durante el fin de semana para conocer la evolución de Laura Bozzo, pero recibió una respuesta que lo dejó sorprendido. "Este fin de semana le escribí a Victoria para preguntarle cómo se encuentra y me pidió cinco mil dólares a cambio de contarme cómo estaba su mamá"

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El segundo periodista también relató que buscó a la hija de la abogada con la intención de conseguir una entrevista exclusiva para el programa mexicano 'Hoy'. No obstante, en lugar de coordinar una conversación, ella habría preguntado cuánto dinero tenían destinado para ese tipo de apariciones.

El comunicador precisó que el espacio televisivo no acostumbra pagar por testimonios o entrevistas. "Entiendo que hay muchos gastos en torno a la salud de Laura. Ella está cobrando por entrevistas. Yo le dije que en 'Hoy' no pagamos por entrevistas", comentó.

Por ahora, no se ha confirmado si el dinero que Victoria habría solicitado tendría alguna relación con los gastos médicos de Laura Bozzo. Tampoco se conoce qué respuesta dio la joven ante los señalamientos de los periodistas.

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