Mario Irivarren y Gerardo Pe anuncian la muerte de Lalita, la abuelita de Laura Spoya: “Fue como su madre, fue quien la crió” Laura Spoya se ausentó del pódcast 'La Manada' por el fallecimiento de su abuela materna, Lalita, quien tuvo un papel fundamental en su vida.

Este miércoles 4 de noviembre, el pódcast 'La manada' inició sin Laura Spoya. Sus amigos y compañeros de conducción revelaron que la ex Miss Perú se ausentó este día y tal vez lo haga por más días debido al fallecimiento de Lalita, su abuela materna, pero a quien ella consideraba una segunda mamá, pues fue con quien prácticamente se crió.

“Si siguen a Laura en las redes sociales, ya habrán podido ver en sus stories que este miércoles en la mañana partió Lalita, la abuelita de Laura. Ya venía malita hace un tiempo, producto de la edad y el ciclo natural de la vida. Esta mañana dejó este mundo”, expresó Mario Irivarren acompañado de Gerardo Pe y Rafael Cardozo, quien fue el conductor invitado en reemplazo de Spoya.

¿Qué significó Lalita en la vida de Laura Spoya?

Mario Irivarren contó que Laura Spoya, quien reveló el motivo de su ruptura con Sebastián Gálvez, se tomará unos días de descanso para estar con su familia y seguir su duelo en privado. Sin embargo, aclaró que no faltará al show que tienen programado para el jueves 5 de noviembre. “Todos los que vayan a ir, a darle mucho amor, a darle todo su apoyo”, pidió el exintegrante de 'Esto es guerra'.

Asimismo, Irivarren contó lo que significó Lalita en la vida de Laura Spoya. “Fue como su madre, fue quien la crió mientras July (su progenitora) tenía que ir a trabajar para sacar adelante a sus hijos. Entonces, Lalita tiene un espacio muy importante en el corazón de Laura”, añadió el exchico reality.

Como se recuerda, Lalita es la abuela materna de Laura Spoya, pero ella la ha catalogado en más de una ocasión como su segunda mamá. Asimismo, mediante sus redes sociales, solía compartir fotos junto a ella, dedicatorias por el Día de la Madre, y divertidas anécdotas de su convivencia familiar en su pódcast 'La Manada'.

Laura Spoya se despide de su abuela

“Por siempre Lalita. Te amo” fue el corto, pero emotivo mensaje que Laura Spoya compartió este miércoles en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde ella aparece de niña.

En otra publicación, compartió un doloroso mensaje: “No saber cuándo nos abrazará la muerte debería ser motivo suficiente para no dejar nada para el final. Ni un 'te quiero', ni un 'encantado de conocer', ni siquiera un 'adiós'”.