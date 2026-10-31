David Silva Rojas y sus descargos ante los cuestionamientos sobre el uso de la IA

David Silva Rojas, autor de la novela breve Donde el agua trabaja, ganadora del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, dio su descargo en su cuenta de Instagram ante los cuestionamientos sobre el uso de la IA en la elaboración de su novela premiada.

El autor dice lo siguiente: "Soy el autor de Donde el agua trabaja. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla". A continuación, precisa que, durante la investigación, empezó a escribir fragmentos en primera persona de las entrevistas que realizó, las cuales luego se convirtieron en la estructura discursiva de la novela. Indica también que conserva ese archivo, el cual entregará pronto a los editores de Almadía.

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Cuando salió la noticia de El País sobre el uso de la IA por parte de Silva Rojas, justo en el día de su presentación en Madrid, se tejieron muchas impresiones al vuelo: desde esto es un escándalo hasta tratarse de una maniobra para bajárselo y, de esta manera, evitar que Silva les haga sombra a otros escritores recientes, muy talentosos seguramente, pero que no tenían lo que él estaba obteniendo: el rumor del lector.

Pero más allá de lo expuesto, el debate sobre la IA en la creación literaria está lejos de cerrarse. El software estadounidense Pangram es confiable e igualmente multilingüe, pero su verdadera precisión flaquea al enfrentarse a los matices de la literatura escrita en español, ajena a su matriz cultural anglosajona.

Al respecto, el año pasado La República entrevistó a Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y esto es lo que dijo sobre la IA:

“Una buena parte de esa revolución lingüística viene de las tecnológicas globales que son de señores que tienen sus intereses particulares y económicos y que se fijan poco en los intereses culturales de nuestros pueblos. Hay que convencerlos de que esto es algo que les asciende y que, por mucho que sean sus intereses económicos, tienen que procurar preservar este valor cultural extraordinario que es la lengua y no agredirla, permitiendo, por ejemplo, que sus máquinas hablen o su inteligencia artificial cree dialectos que no entendamos o fragmenten la unidad, que es un valor que desde Andrés Bello para acá hemos conseguido mantener a ultranza en todo el ámbito hispanohablante, la unidad sin perjuicio de la variedad que la enriquece. Hemos hablado con los principales responsables de las grandes operadoras para que tengan en cuenta la normativa, la regulación lingüística y no la alteren. Además, la inteligencia artificial habla en español o trabaja en español con traducciones del inglés. Que haya un modelo de lenguaje en español originario es algo importante. Para hacerlo hay que tener en cuenta las variedades del español”.

Sobre la novela, que aún no leo, debo subrayar que son más personas a las que les gusta frente a las que no. Esta historia está lejos de acabar.