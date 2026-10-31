Raysa Ortiz no aguanta más y le hace tremendo desplante a Paul Michael en vivo: "Ni tú y yo tenemos algo" En plena transmisión de 'Esto es guerra', Raysa Ortiz no dudó en confrontar a Paul Michael ante sus comentarios. El cantante aseguró que una situación del pasado vinculada a ella le había afectado.

En 'Esto es guerra' vinculaban a Rayza Ortiz con Paul Michael; sin embargo, la actriz aclaró la situación entre ambos.

En 'Esto es guerra' vinculaban a Rayza Ortiz con Paul Michael; sin embargo, la actriz aclaró la situación entre ambos. Foto: composición LR/América TV

Raysa Ortiz frenó en seco a Paul Michael durante un tenso momento en vivo en 'Esto es guerra'. La actriz cuestionó algunos comentarios del cantante sobre su vínculo y terminó dejándole claro frente a todos que nunca existió una relación sentimental entre ambos.

El intercambio sorprendió a los presentes en el set, sobre todo cuando el ex de Pamela López admitió que una situación relacionada con la gemela de Sirena Ortiz le había afectado tiempo atrás. Sin embargo, la intérprete no tardó en responder y rechazó que existiera algún motivo para hablar de decepciones.

Todo comenzó cuando Raysa cuestionó la forma en que Paul se había referido a ella, luego de un beso en la frente que él le dio a Mapi Westphalen. La actriz consideró que sus declaraciones transmitían incomodidad y decidió preguntarle directamente qué ocurría. Con evidente extrañeza por sus palabras, comentó: "Me parece que estuvieras molesto diciendo que yo estoy haciendo mi vida".

Ante la consulta, Paul Michael negó estar resentido; sin embargo, no tardó en reconocer que hubo una situación que sí le afectó emocionalmente. "En su momento me dolió algo, pero normal. La vida pasa y todo sigue", explicó, sin entrar en mayores detalles.

La respuesta no hizo más que aumentar la confusión de Raysa Ortiz, quien quiso saber exactamente a qué se refería el cantante cuando hablaba de dolor. Por ello, replicó de inmediato: "¿Pero qué te dolió? ¿Qué hice?".

Sin embargo, el momento más comentado llegó segundos después. Cansada de la actitud de Paul Michael, Raysa dejó clara su posición frente a las cámaras y descartó por completo que ambos hayan tenido una relación sentimental. "Yo no hice nada. Ni tú y yo tenemos algo como para que te duela", sentenció.