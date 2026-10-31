Gerardo Pe se emociona al ganar jugosa apuesta a Jefferson Farfán tras victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima: “¡Qué rica plata gratis!” Jefferson Farfán cumplió con pagar una jugosa apuesta a Gerardo Pe tras el triunfo celeste, mientras que Laura Spoya expresó su desacuerdo por la reducción del monto.

Con su gente y en su estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 y volvió a ser líder del campeonato. Dicho partido generó algunas disputas, como la de Ana Paula Consorte y la esposa de Hernán Barcos, así como apuestas que hicieron entre famosos peruanos, como el trato entre Jefferson Farfán y el youtuber Gerardo Pe.

El último viernes 30 de octubre, Gerardo Pe, parte del pódcast 'La manada', compartió un video donde se puede observar cuál fue la apuesta que hizo con Jefferson Farfán, antes de realizarse uno de los mejores partidos del Torneo Clausura, según los expertos.

¡Cumplió! Jefferson Farfán pagó apuesta a Gerardo Pe

Gerardo Pe, quien fue ninguneado por Rodrigo González en su programa, no dudó en decirle a Jefferson Farfán que ganaba o empataba Sporting Cristal, sin embargo, el exfutbolista aclaró que solo valía apostar por un solo resultado. “¡Gana Alianza! ¿Cuánto es la apuesta? Tú pon el precio”, indicó Farfán.

Al inicio, Gerardo Pe le dijo a Jefferson Farfán que quería apostar US$1000, pero segundos después bajó el monto. Al final quedaron en solo S/1000.

Después de la victoria celeste en el estadio Alberto Gallardo, un allegado a Jefferson Farfán le hizo llegar los S/1000 a Gerardo Pe en su programa de streaming. “¡Qué rica plata gratis!”, expresó cuando contó billete por billete. Sin embargo, la que no quedó tan contenta fue Laura Spoya, pues no le pareció que haya bajado el monto de la apuesta.