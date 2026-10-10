Susana Alvarado tuvo un gesto especial con Paco Bazán por su cumpleaños número 46 y decidió compartir parte de la celebración con sus seguidores en Instagram. La cantante de Corazón Serrano preparó una reunión íntima para festejar al conductor de televisión, quien recibió su nueva vuelta al sol rodeado de detalles preparados especialmente para él.

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la pareja, pero fue la respuesta del exfutbolista la que terminó por robarse las miradas. Con un mensaje cargado de cariño, Bazán le dedicó unas palabras a su novia que despertaron comentarios de ternura entre los usuarios de la plataforma.

Así fue la sorpresa que Susana Alvarado preparó para Paco Bazán

La intérprete de 28 años publicó una serie de fotografías que dejaron ver algunos detalles de la celebración. En las imágenes se aprecian una torta, champagne, una tabla de quesos y una mesa preparada para compartir un momento especial en pareja, en una celebración alejada de los grandes festejos y centrada en disfrutar juntos de la fecha.

Además de las fotografías, Susana acompañó la publicación con una breve dedicatoria en inglés y una expresión que también aludía no solo a la fecha del cumpleaños de Paco Bazán. “Mi 10/10 happy birthday”, escribió la cantante, en un mensaje sencillo con el que expresó su cariño hacia el presentador.

Susana Alvarado sorprendió a Paco Bazán en su cumpleaños. Foto: captura Instagram

En ese contexto, Bazán no dejó pasar la oportunidad de responder públicamente a la dedicatoria de su pareja. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ comentó la publicación con un romántico mensaje en el que demostró todo su amor y destacó fechas clave que marcaron su relación desde el inicio. “Mi 10/10 eres tú desde desde el 3/1, 8/1, 3/2, 8/2 y 8/8, gracias por compartir tu felicidad conmigo y hacer que esa felicidad me salpique siempre. Festejándonos desde el 8/10”, escribió.

Susana Alvarado sorprendió a Paco Bazán en su cumpleaños. Foto: Instagram

Las palabras llamaron la atención por la forma en que Bazán se refirió a su pareja como su “10/10”, una expresión que convirtió la publicación en un intercambio romántico entre ambos. Además, su agradecimiento dejó ver cuánto valora los momentos que comparten y la alegría que ella aporta a su vida.