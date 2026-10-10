Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTO¡Clasificó al Mundial! Perú ganó 3-2 a Brasil en el Sudamericano de Vóley Sub 19
Espectáculos

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con tierno detalle por su cumpleaños y el presentador tiene romántica reacción: "Mi 10/10 eres tú"

¡Más enamorados que nunca! Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, organizó una íntima celebración por los 46 años de Paco Bazán, quien le agradeció con palabras que enternecieron a sus fans.

Paco Bazán cumplió 46 años, mientras que Susana Alvarado tiene 28.
Paco Bazán cumplió 46 años, mientras que Susana Alvarado tiene 28.Foto: composición LR/Instagram
Por
google iconLa República en Google

Susana Alvarado tuvo un gesto especial con Paco Bazán por su cumpleaños número 46 y decidió compartir parte de la celebración con sus seguidores en Instagram. La cantante de Corazón Serrano preparó una reunión íntima para festejar al conductor de televisión, quien recibió su nueva vuelta al sol rodeado de detalles preparados especialmente para él.

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la pareja, pero fue la respuesta del exfutbolista la que terminó por robarse las miradas. Con un mensaje cargado de cariño, Bazán le dedicó unas palabras a su novia que despertaron comentarios de ternura entre los usuarios de la plataforma.

Puedes ver

Hermandad del Señor de los Milagros exige disculpas tras polémica de hija de Marcelo Tinelli por lanzar sagrada imagen en reality

lr.pe

Así fue la sorpresa que Susana Alvarado preparó para Paco Bazán

La intérprete de 28 años publicó una serie de fotografías que dejaron ver algunos detalles de la celebración. En las imágenes se aprecian una torta, champagne, una tabla de quesos y una mesa preparada para compartir un momento especial en pareja, en una celebración alejada de los grandes festejos y centrada en disfrutar juntos de la fecha.

Además de las fotografías, Susana acompañó la publicación con una breve dedicatoria en inglés y una expresión que también aludía no solo a la fecha del cumpleaños de Paco Bazán. “Mi 10/10 happy birthday”, escribió la cantante, en un mensaje sencillo con el que expresó su cariño hacia el presentador.

Susana Alvarado sorprendió a Paco Bazán en su cumpleaños

Susana Alvarado sorprendió a Paco Bazán en su cumpleaños. Foto: captura Instagram

En ese contexto, Bazán no dejó pasar la oportunidad de responder públicamente a la dedicatoria de su pareja. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ comentó la publicación con un romántico mensaje en el que demostró todo su amor y destacó fechas clave que marcaron su relación desde el inicio. “Mi 10/10 eres tú desde desde el 3/1, 8/1, 3/2, 8/2 y 8/8, gracias por compartir tu felicidad conmigo y hacer que esa felicidad me salpique siempre. Festejándonos desde el 8/10”, escribió.

Susana Alvarado sorprendió a Paco Bazán en su cumpleaños

Susana Alvarado sorprendió a Paco Bazán en su cumpleaños. Foto: Instagram

Las palabras llamaron la atención por la forma en que Bazán se refirió a su pareja como su “10/10”, una expresión que convirtió la publicación en un intercambio romántico entre ambos. Además, su agradecimiento dejó ver cuánto valora los momentos que comparten y la alegría que ella aporta a su vida.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

HOTEL THIAGO

CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

PRECIO

S/ 49.00
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¡Perú clasificó al Mundial! Las 'Matadorcitas' vencieron 3-2 a Brasil y lograron el pase a la final del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Informe: la selección peruana cerró su travesía por Norteamérica con un alarmante retroceso futbolístico

Espectáculos

Magaly Medina queda en shock luego de que Sheyla Rojas destapara que tiene algunos "problemas": "¿Cuáles? Que me los recuerde"

Nelly Rossinelli critica la falta de acción ante incendios forestales en Perú: "Otras cosas están acaparando la atención"

Magaly Medina expone a ‘Cachín’ de viaje por el Caribe con la hermana mayor de Samantha Batallanos: “Hay gente con suerte”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Segunda vuelta regional: Somos Perú lidera en seis de las 15 regiones que definirán a sus gobernadores

Minería ilegal elevó 8 veces la demanda de combustible

Luis Galarreta contradice a Keiko Fujimori: admite que el Gobierno puede actuar sin facultades