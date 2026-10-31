Andrea San Martín conmueve al decir que se quedó sin muchos ahorros: “Estoy afrontando un nivel complicado a nivel económico” Andrea San Martín enfrenta un difícil momento al vivir lejos de su hija, lo que le ha generado un desgaste emocional. La influencer peruana se mostró quebrada durante una transmisión en TikTok.

Andrea San Martín atraviesa quizá el peor momento de su vida al tener que vivir lejos de su menor hija, fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez. En una reciente transmisión por TikTok, la influencer peruana se quebró al recordar a su pequeña. Asimismo, reconoció que el proceso podría ser largo y emocionalmente desgastante. Sin embargo, dejó en claro que está decidida a encontrar las fuerzas necesarias para superar esta difícil etapa.

Andrea San Martín, quien fue acusada de agresión por parte de su novio, también habló sobre la necesidad de continuar activa con sus redes sociales. Según la exparticipante de 'Bienvenida la tarde', tiene que seguir facturando porque hoy en día es su único ingreso.

Andrea San Martín continuará con sus redes sociales

San Martín recordó todos los videos que grabó desde que se convirtió en madre y reflexionó sobre el tipo de contenido que suele mostrar en sus redes sociales. Además, Andrea indicó que le gustaría alejarse un tiempo del ojo público, pero lamentablemente no lo puede hacer.

"La realidad es que estoy afrontando un nivel complicado a nivel económico y no puedo parar. Esa es la razón por la cual continúo con mis redes sociales. Me encantaría darme un break, dedicarme a mi casa y enfocarme en las cosas que tengo que resolver", expresó durante su transmisión.

Por otro lado, Andrea San Martín se mostró agradecida por todo el apoyo que ha recibido de sus amigos y de sus seguidores. Recalcó que sabe que no está sola y que si en algún momento ella decide hacer nuevas cosas, cree que las personas que la quieren la van a ayudar. "Pero en este momento, no requiero distraer mi mente en otras cosas, requiero estar enfocada en lo importante. Mi responsabilidad como madre hoy es más importante que cualquier otra cosa", sostuvo de manera rotunda.