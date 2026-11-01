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Karen Dejo preocupa tras terminar internada en clínica por vomitar hasta 19 veces: ¿qué le pasó?

La integrante de 'Esto es Guerra', Karen Dejo, continúa internada en un centro de salud tras presentar fuertes malestares y sufrir constantes episodios de vómitos.

Karen Dejo es una de las integrantes de 'Esto es guerra' más queridas. Foto: Composición LR/Instagram.
Karen Dejo es una de las integrantes de 'Esto es guerra' más queridas. Foto: Composición LR/Instagram.
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Karen Dejo reapareció en redes sociales tras su sorpresiva ausencia de 'Esto es Guerra'. La exbailarina reveló que fue internada en una clínica local luego de vomitar 19 veces y sufrir muchos malestares.

"Chicos, bueno, estos días ustedes habrán visto en el programa que no me han estado poniendo a competir, es porque me he estado sintiendo mal. No sé qué me pasó, que he estado vomitando demasiadas veces, 19 veces he estado vomitando, me vine a la clínica", señaló la chica reality de 49 años desde la camilla del centro de salud.

Karen Dejo reapareció desde clínica luego de varios días ausente. Foto: Instagram.

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¿Cuál es el estado de salud de Karen Dejo?

En su video, Karen Dejo tranquilizó a sus seguidores al señalar que se encuentra estable, pues los médicos lograron estabilizarla tras llegar en malas condiciones a la clínica. Sin embargo, continuará internada mientras completa su proceso de recuperación.

"Estoy con una dieta líquida, una dieta blanda. Sentía que no tenía fuerzas; la verdad es que me sentía muy mal, hace tiempo que no sentía esto. Estoy con esto, me están pasando este suero y medicamentos para contener las náuseas, pero, como les dije, ahora ya estoy bien y me toca recuperarme", explicó la también conductora de televisión.

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Karen Dejo agradece públicamente a Onelia Molina

Karen Dejo también se mostró muy agradecida con Onelia Molina, ya que fue la única que la apoyó cuando empezó a vomitar y sentirse mal de salud, convirtiéndose en su apoyo en este difícil momento.

"Onelia me acompañó cuando me fui al canal, estaba vomitando cuando salí del canal hacia la clínica también. Menos mal que aquí me atienden con mucho cariño y ya me estabilizaron", concluyó la exbailarina.

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