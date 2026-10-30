Magaly Medina revela la dolorosa razón por la que decidió no tener hijos con Alfredo Zambrano: “Disfrutar lo que nos quede de vida” La conductora Magaly Medina sorprendió al hablar por primera vez sobre el tema de maternidad durante el programa especial de 'Magaly TV: la firme'

Magaly Medina celebró el aniversario número 29 de 'Magaly TV: la firme' con un programa especial en el que fue entrevistada por Mónica Cabrejos y Ric La Torre. Durante la conversación, la polémica conductora sorprendió a los televidentes al hablar por primera vez sobre la dolorosa decisión de no tener hijos con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

La pelirroja aseguró que en su momento discutió de ese tema con su pareja, pero llegaron a la conclusión de que en la actualidad las familias se basan en estar juntas únicamente por los hijos, así no haya amor entre los padres. Algo que la 'urraca' rechazó tajantemente al no querer pasar esa situación. "Hemos decidido caminar solos y disfrutar lo que nos quede de vida", expresó muy seria Magaly.

Magaly Medina fue entrevistada por Ric La Torre y Mónica Cabrejos. Foto: ATV.

Magaly Medina revela la razón por la que no tendrá hijos con Alfredo Zambrano

Tras una pregunta de Mónica Cabrejos, Magaly Medina decidió explicarle la razón por la que decidió no tener hijos con Alfredo Zambrano. "Nosotros no tenemos hijos en común porque muchos matrimonios están basados en que: ‘tenemos hijos, somos la familia y hay que estar juntos’. Nosotros nos hemos elegido solos. Y hemos decidido no adoptar niños, no tener niños, no comprar óvulos; en una oportunidad se discutió eso. Hemos decidido caminar solos y disfrutar lo que nos quede de vida", admitió.

Sin embargo, la conductora de ATV se sinceró al revelar que ella y su esposo piensan así hoy, pero nadie sabe lo que podría pasar más adelante. "No sé si lo haremos (la idea de no tener hijos) hasta que estemos viejecitos. No lo sé, porque a veces el amor tiene cambios. Uno no sabe lo que le espera en la vida. Las personas cambiamos. Pero somos también muy parecidos en muchas cosas y eso hace el 50% del camino", sentenció la comunicadora.

Magaly Medina agradece que Alfredo Zambrano haya llegado a su vida

Durante la entrevista, Magaly Medina también destacó lo importante que es su esposo Alfredo Zambrano en su vida. “Alfredo Zambrano es importante en la parte de vivir y disfrutar la vida. Él es un hombre que disfruta la vida. Trabaja mucho y fuerte. Pero creo que entre los dos nos hemos enseñado que debemos hacer pausas para tomarnos nuestro tiempo y hacer lo que nos provoca hacer y ser felices”, contó muy emocionada.

Además, reconoció que se ha convertido en su verdadero compañero de vida. “A mí me encanta porque yo soy una persona muy sociable. Me encanta la vida social con él, disfrutar las fiestas, el salir. Es mi compañero”, finalizó la conductora.