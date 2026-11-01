Hackatón de la NASA llega a Lima y otras 5 ciudades del país: conoce los requisitos y cómo inscribirse La convocatoria para el NASA International Space Apps Challenge 2026 estará abierta hasta el 6 de noviembre de manera gratuita para personas de todas las disciplinas. Revisa los detalles y participa de esta oportunidad.

La ciencia y la tecnología vuelven a conectar al talento peruano con el universo. La edición 2026 del NASA International Space Apps Challenge, el hackathon científico y tecnológico más grande del mundo, se llevará a cabo en Perú con sedes en Huancayo, Ica, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Lima.

El evento es impulsado a nivel nacional por Continental International Education en alianza con el Ministerio de la Producción, una colaboración que busca descentralizar el acceso a experiencias globales de innovación y abrir espacios para que estudiantes, profesionales y emprendedores de distintas regiones transformen el conocimiento en soluciones de impacto real.

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Un espacio inclusivo y abierto a diversas disciplinas

Organizado anualmente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos desde el año 2012, el hackathon ha sumado globalmente a más de 487.000 participantes, 3.400 eventos y presencia en más de 190 países y territorios.

Uno de los principales atractivos de este reto es su carácter gratuito e inclusivo: no está reservado únicamente para científicos o programadores, ni exige experiencia previa en código o ciencias avanzadas. La convocatoria está dirigida a un espectro amplio de perfiles:

Desarrolladores e investigadores

Diseñadores y comunicadores

Educadores y estudiantes

Profesionales de múltiples áreas

Mediante el uso de datos científicos de acceso abierto de la NASA y otras agencias espaciales, los participantes trabajan en equipo para resolver desafíos sobre el planeta y el espacio. La experiencia promueve el desarrollo de habilidades clave como el pensamiento crítico, la colaboración interdisciplinaria y la creatividad.

Convocatoria abierta hasta el 6 de noviembre

La inscripción para la edición 2026 en Perú estará disponible hasta el 6 de noviembre, buscando replicar el impacto de años anteriores:

Edición 2023: Con más de 1.700 participantes y 150 equipos en el país, el grupo AstroGénesis logró el premio Global Winner por su proyecto Space Odyssey Planner, una plataforma interactiva de viajes espaciales virtuales orientada a la educación astronómica.

Con más de 1.700 participantes y 150 equipos en el país, el grupo AstroGénesis logró el premio Global Winner por su proyecto Space Odyssey Planner, una plataforma interactiva de viajes espaciales virtuales orientada a la educación astronómica. Edición 2025: El equipo QUEÑARIS obtuvo el reconocimiento Global Winner – Local Impact gracias a una solución que integró datos satelitales, inteligencia artificial y drones para contribuir a la restauración de los bosques de queñua en Arequipa.

Para inscribirte, solo debes ingresar a este enlace y completar la información requerida.

Innovación sin importar el lugar de residencia

La realización del NASA Space Apps Challenge en seis ciudades peruanas reafirma que la innovación y el talento no dependen del lugar de residencia. La convocatoria invita a demostrar cómo las ideas surgidas desde cualquier región del país pueden conectar con la ciencia global y aportar a la solución de los grandes desafíos de nuestro tiempo.