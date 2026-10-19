Las integrantes de Corazón Serrano vivieron momentos de angustia la mañana de este lunes 19 de octubre, luego de que el avión en el que se encontraban registrara un incendio en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima. La emergencia quedó registrada en imágenes y videos que algunas de las cantantes compartieron en sus redes sociales, donde mostraron su preocupación ante lo ocurrido.

Entre las artistas que reportaron el incidente estuvieron Lesly Águila y Susana Alvarado, quienes dieron cuenta de la situación mientras el fuego afectaba una parte de la aeronave que debía cubrir la ruta Lima-Piura. El hecho generó preocupación entre los seguidores de la agrupación de cumbia, especialmente después de que se conociera que las pasajeras aún se encontraban dentro del avión cuando se produjo la emergencia.

Cantantes de Corazón Serrano aterradas por incendio de su avión que las iba a llevar a Piura

Lesly Águila relató el temor que sintió durante el incidente y expresó su alivio porque el avión todavía no había despegado. A través de sus redes sociales, la cantante compartió un mensaje en el que agradeció haber salido ilesa de una situación que pudo tener consecuencias más graves si ocurría durante el vuelo.

"Definitivamente Dios y mis ángeles en el cielo me han protegido. Si el avión se incendiaba en pleno vuelo otra hubiese sido la historia", escribió la integrante de Corazón Serrano al referirse a lo sucedido en el aeropuerto Jorge Chávez.

Posteriormente, la artista publicó un video en el que se observa cómo las llamas se propagan en la parte inferior de la aeronave. Las imágenes permitieron conocer la magnitud del incidente desde la perspectiva de quienes se encontraban a bordo. "Mis compañeros y yo estábamos dentro de ese avión en llamas", señaló Águila, quien también dejó entrever el miedo que experimentó durante esos momentos.

Por su parte, Susana Alvarado mostró en sus redes sociales la intervención del personal de emergencia que acudió al lugar para atender a los pasajeros y controlar el fuego.

Avión se incendia en el aeropuerto Jorge Chávez antes de despegar a Piura

El incidente se registró en un avión que debía realizar la ruta Lima-Piura desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez. De acuerdo con la información difundida sobre la emergencia, el vuelo LA2302 de Latam Airlines Perú presentó un evento técnico imprevisto antes del despegue, lo que motivó la intervención de los bomberos para controlar la situación.

La aerolínea informó que, como medida preventiva, se dispuso el desembarque de los pasajeros para priorizar su seguridad. La atención de la emergencia se realizó en el aeropuerto y, según los reportes disponibles, el fuego fue controlado sin que la situación escalara a mayores consecuencias.

El suceso afectó el viaje previsto hacia Piura y quedó registrado en videos tomados por algunos de los pasajeros. Entre ellos se encontraban integrantes de Corazón Serrano, quienes utilizaron sus redes sociales para mostrar lo ocurrido y compartir sus reacciones ante el incendio.



